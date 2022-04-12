王碩志／打人巴掌犯了什麼罪

▲威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上，突然上台給了主持人克里斯洛克一巴掌，引起軒然大波。（圖／路透）

小美與大雄是交往多年的情侶。某日小美獨自逛街途中，瞥見對街的大雄牽摟一位陌生女子，姿態親暱。小美既生氣又難過，憤而趨前，將手中飲料潑在大雄臉上，又順手打了陌生女子一巴掌後，旋即轉身離開，留下驚嚇突兀的兩人佇立街頭。小美的行為是否觸犯刑事法律？

美國影星威爾史密斯在奧斯卡典禮上掌摑主持人，引起軒然大波。打人巴掌這件事情，在台灣的刑事法律上，只要有造成對方的傷害，那怕只是紅腫或瘀血，都會成立《刑法》上的（輕）傷害罪，依《刑法》第277條第1項規定，最高可處5年以下有期徒刑。又在實務上，曾發生因嬉鬧呼人巴掌，導致耳部失聰的案例，倘因掌摑力道不慎，致嚴重減損對方聽能的話，則是成立重傷害罪，依《刑法》第278條第1項規定，刑度會大幅提升為5年以上12年下之有期徒刑。像前述案例中的小美，對陌生女子打了一巴掌，若該女子檢附驗傷單提告，小美會因此吃上（輕）傷害罪或重傷罪的官司。

另外，小美是在大庭廣眾下對大雄潑灑飲料、掌摑陌生女子，大雄與該女子勢必會遭致其他路人的異樣眼光，尷尬難堪在所難免，小美這樣的舉止，也同時成立《刑法》第309條的公然侮辱罪。此罪不僅只是針對言語或文字上的妨害名譽行為（例如在大街上罵人三字經，或在網路公開留言羞辱他人），亦有處罰以肢體動作導致他人名譽受損的行為（例如在公開場合對他人比中指）。小美的潑水及巴掌行為，導致兩人聲譽、人格、社會評價的減低，當然會成立該罪。

再且，依據目前法院判決，以摑巴掌、水潑人身的方式為侮辱行為，會被認定為是強暴方式侮辱他人，依《刑法》第309條第2項規定，刑責最重可至1年以下有期徒刑（士林地方法院103年度簡上字第59號刑事判決可供參照）。而《刑法》的公然侮辱罪與前一段所提的（輕）傷害罪（《刑法》第277條），都是屬於告訴乃論之罪，也就是被害人必須自知悉犯人時起6個月內提告，才能成功追訴。

或許有網友會認為，小美被劈腿，親睹男友與狐狸精甜蜜調情，難免氣憤難耐，難道不能使小美的行為合理化嗎？答案是不行的！或許法官在量刑時，有可能會斟酌小美的動機，但不會因此而無罪，否則無異鼓勵私刑暴力，社會反而退回到比誰拳頭大的蠻荒年代。

總而言之，當情緒失控決堤時，請適時提醒自己，莫要因逞一時之快而誤觸法網，否則會得不償失。像本案例中的小美，一旦被對方提告，就是「賠了夫人（男友）又折兵（刑責）」！

好文推薦

王碩志／患病影響安全駕駛 肇事恐揹過失致死

王碩志／【街頭球棒隊歪風】行車糾紛莫淪刑事案件

王碩志／懷疑男友出軌能偷裝定位App嗎



●王碩志，士林地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會監事。以上言論不代表本公司立場。