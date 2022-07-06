涉內線交易套利300萬　基勝-KY董事林鴻基認罪獲150萬交保

▲基勝-KY前董事劉康信（右）。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺、劉昌松／台北報導

家具生產大廠基勝-KY在台上市不到10年，就在去年突然公告「申請終止上市」，由部分董事出面收購股票，董事林鴻基卻涉嫌在得知此一消息後，透過親友在市場上以低價買進股票，等公告後再用高價賣出，套利至少300萬元。台北地檢署接獲情資，5日指揮調查局北機站，搜索並約談林鴻基等4名涉嫌內線交易的犯嫌，經開庭後4人被諭令以40萬至150萬元交保。

根據公開資料，基勝集團主要從事戶外休閒家具製造，母公司基勝(開曼)控股股份有限公司於2011年12月掛牌上市，簡稱基勝-KY(8427)。2022年11月10日在股市公開資訊觀測站公布，董事會決議申請終止上市、停止公開發行等重大訊息，4名劉姓董事承諾以每股76元高價收購，經證交所同意，在2022年3月3日下市，最後卻因減資換發新股，又公告定案收購價提高到每股147元。

▲基勝-KY前董事劉康信妹婿王介呈（左）。（圖／記者游宗樺翻攝）

檢調獲報，身兼亞東聯合會計師事務所所長的基勝董事林鴻基，涉嫌在知道這些重大消息後，在禁止交易期間內，在市場上以低價買進大量股票，等著其他董事高價收購，藉此獲利300餘萬元，檢察官5日依涉嫌《證交法》內線交易等罪，指揮調查局北機站兵分11路展開搜索，並約談林鴻基等4人。

檢方開庭時，林鴻基及其會計師友人呂正樂均坦承不諱，願繳回不法所得，期望藉此減低刑度，檢方審理後，諭令2人均以150萬元交保；而前董事劉康信則涉嫌將內線交易資訊透露給其妹婿王介呈，檢方開庭後2人各獲40萬元交保。