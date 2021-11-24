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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王碩志／【街頭球棒隊歪風】行車糾紛莫淪刑事案件

▲▼律師林智群表示，想要自保不推薦準備球棒球棍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲近日社會新聞常見行車糾紛持球棒毆打人的案件，用路人務必保持理性與平靜，莫讓衝動壓過理智。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大雄駕車搭載3名朋友，欲前往餐廳吃飯，途中大雄遭受不認識的小寶所駕車輛鳴按喇叭而心生不滿，遂加速駛至小寶前方故意煞車，並橫停於路中，強逼小寶停車。之後，大雄跟友人持棒球棍下車，砸毀小寶車輛玻璃，並將小寶拖下車毆打，小寶頭部遭球棒重擊，當場昏迷。嗣經警到場逮捕行兇的大雄等人，並將小寶緊急送醫。動手打人的大雄等人有何刑責？

最近在社會新聞版面常見行車糾紛後，因衝動未能適時控制情緒，肇生憾事，甚至演變為刑事案件。像上述案例中，大雄僅因行車被鳴喇叭，竟攔停小寶車輛，與友人持球棒砸車、毆打小寶，大雄等人可能觸犯下列罪責：

大雄在正常行駛狀況下，無任何突發狀況，卻突然緊急煞停，並橫停路中，逼使後方小寶不得不跟著停車，無異是對小寶直行的權力造成干擾與妨礙，可能構成《刑法》第304條規定的「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利」要件，觸犯《刑法》強制罪（也就是俗稱的妨害自由罪），最高可處3年有期徒刑。另外，因大雄在車道上忽然將車急煞橫停，倘依當時路況會造成人、車往來的公共危險，則大雄會成立《刑法》第185條的公共危險罪，最高可處5年有期徒刑。

大雄跟友人下車持棍棒砸毀小寶車輛，不管是擋風玻璃破碎，抑或板金凹陷，都屬於毀損他人之物，致令不堪用，足以生損害於小寶，觸犯《刑法》第354條的毀損罪，最高可處2年有期徒刑。

若為大雄跟友人持棍棒毆打小寶，致小寶昏迷送醫，最基本的刑責就是《刑法》第277條的傷害罪，最高可處5年有期徒刑。倘因此致小寶重傷或死亡，則刑度會提高到3年以上10年以下（重傷）、或7年以上至無期徒刑（死亡）。另外，在司法實務中，若大雄朝小寶頭部揮棒擊打，亦有可能認為大雄有殺人的故意而成立殺人罪，其刑責為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

倘本件只有大雄的3名朋友動手砸車毆人，大雄只在旁助陣、喊打，並未下手實施毀損及傷害行為，則大雄是否可脫免前開刑責？這答案恐怕是「不行」！

首先，《刑法》第28條以下有對共犯、教唆犯、幫助犯等做出規範。大雄只要跟動手的友人有犯意聯絡或行為分擔，又或是有教唆、幫助之行為，都有可能成立前開罪名的共犯、教唆犯或幫助犯。再者，《刑法》第150條妨害秩序罪有規定，「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑；首謀及下手實施者，處5年以下有期徒刑」，大雄與友人共4人，在人車往來車道上聚集，且對小寶施暴力行為，就算大雄僅在場助勢，仍有刑責。而且依照同條規定，攜帶兇器或致生交通危險的話，可以加重二分之一的刑度。大雄所持的球棒即屬法條中之兇器，依法得加重刑責。

行車於路上，大家都希望能高高興興出門、平平安安回家，因此互相禮讓，且遵守交通規則絕對是實踐平安歸願望的不二方式。縱然不慎發生行車糾紛，也務必要保持理性與平靜，莫讓衝動壓過理智，就像大雄一樣，不只害了小寶，更讓自己背負刑責，得不償失！

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●王碩志，士林地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會監事。以上言論不代表本公司立場。

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