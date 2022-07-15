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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

國務機要費除罪但仍因洗錢遭判2年　吳淑珍辯：誤以為政治獻金

▲▼前第一夫人吳淑珍確診。（圖／翻攝高雄市議員陳致中臉書）

▲前陣子傳出確診的吳淑珍，高院更二審再將她判刑2年。（圖／翻攝高雄市議員陳致中臉書）

記者吳銘峯／台北報導

國務機要費除罪化後，高院更二審今日將前總統陳水扁、吳淑珍夫婦的國務機要費案判決免訴。不過吳淑珍在南港展覽館弊案中，收受賄賂並洗錢隱匿，吳淑珍辯稱，誤以為這是政治獻金而收受，但更二審法院不採信，判刑2年。另外陳致中、黃睿靚夫婦，則是承認洗錢罪，因此判刑。

立法院5月底三讀通過《會計法》相關條文修正案，針對2006年12月31日前各機關支用之特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其政及民事責任；如涉刑事責任者不罰。因此扁家國務機要費案更二審，合議庭就根據本修正案，將陳水扁、吳淑珍，以及總統府3名幕僚涉案部分，全判決免訴。

不過高院更二審這次還審理南港展覽館弊案的洗錢部分，這部分因吳淑珍當時接受力麒建設董事長郭銓慶賄賂，約定以工程款2.5％為賄賂金額，吳淑珍則想辦法讓力麒建設得標。最後得標金額為35億9313萬5000元，賄賂金額約為9千萬元。吳淑珍當時指示白手套蔡明哲，將賄賂款項轉匯到吳淑珍胞兄吳景茂的海外帳戶中；而後再加上其他金錢，轉匯到黃睿靚的瑞士帳戶內。

更二審法院審理時，吳淑珍雖未出庭，但辯護律師表示，吳淑珍誤以為這是政治獻金而收受並轉匯。但合議庭法官根據南港展覽館弊案確定判決，認定吳淑珍早知這是犯罪不法所得而轉匯，確實成立洗錢罪，因此將她判刑2年、將蔡明哲判刑4月，並沒收吳淑珍不法所得近300萬美金（約新台幣9千萬）。

此外，更二審也審理陳致中、黃睿靚夫婦所設的國務機要費、龍潭購地弊案兩案的洗錢罪。由於2夫婦早已認罪，再加上國務機要費除罪化，所以更二審法院僅論龍潭購地弊案的洗錢罪，最後改將陳致中判刑1年、黃睿靚判刑10月，均併科罰金150萬元，也須沒收扣案犯罪所得近817萬美金（約新台幣2.45億元）。

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