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佳世達併友通爆內線交易！老闆千金削149萬　經理賺998元也被起訴

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署起訴佳世達併購友通內線交易案，1名女經理獲利不到1千元也成被告。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

系統整合大廠佳世達科技公司5年前公告，溢價收購友通資訊，沒想到友通前董座千金女兒呂婕如、董事呂衍星都涉嫌提前買股，然後趁股價上漲時賣出，呂女獲利149萬元，呂男則只賺到約3萬9千元。佳世達子公司1名陳姓女經理獲利更少，僅998元，3人都坦承犯行並繳回不法所得，8日被依內線交易罪遭檢察官起訴。

友通資訊(2397)成立於1981年，原本是董事長呂衍奇為首的家族企業，兄弟呂衍星則是董事，2017年7月31日，友通確定將由佳世達聯手外資收購，並在同年9月6日發布重大訊息，將由佳世達(2352)以每股65元收購，預定收購股權比率51%到70%。

但檢調獲報，有特定帳戶在這項重訊公告前後異常買賣，追查發現呂衍星和呂衍奇的女兒，以及曾接觸到這項併購案的佳世達子公司整合行銷部陳姓女經理，3人涉嫌在重大訊息確立時間點之後的8月間，提前進場買股，等股價上漲再賣出。

3人到案後坦承，已經就這項收購案簽署過保密協議，但不知道在重訊公布前後不能自己買賣股票，且都願意繳回不法所得，其中呂婕如149萬元、呂衍星3萬9千元，陳姓女經理則是998元，檢察官調查後依可判刑3年到10年的《證交法》內線交易罪嫌起訴3人。

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