王碩志／教召強度升級　規避召集令恐遭法辦

▲國防部為提升後備軍力，將改為一年一訓，若故意規避相關召集令，可能被處以3年以下有期徒刑。（圖／中華民國陸軍）

大雄退伍後為後備軍人，從南部家鄉北漂到台北工作數年。因在北部租屋，遷移戶籍不便，所以戶籍仍維持在南部祖厝。但老家父母年邁，由其他兄妹接往他處照顧，南部祖厝無人居住。某日，大雄騎車在路上被警察臨檢，竟發現自己因為未依教育召集（下簡稱教召）令參與教召而遭通緝。大雄自覺無辜，更不能接受奉公守法的他，居然被列為通緝犯，究竟發生什麼事？

據報導，國防部為提升後備戰力，擬增加教召之天數與頻率，將兩年一訓改為一年一訓，且一次教召14天。召集種類在《兵役法》第37條有明文規定，後備軍人及補充兵除了大家熟知的教召（依軍事需要，於舉行訓練或演習時實施）之外，尚有動員召集（戰爭或非常事變時，依作戰需要實施）、臨時召集（平時為現役補缺、停役原因消滅回役，戰時為人員補充或在軍事警備上有需要時實施）、勤務召集（戰時或非常事變時，為輔助戰時勤務或地方自衛防空等勤務需要實施），以及點閱召集（於點驗或校閱時實施）。

對於意圖避免上述5種召集之行為，在《妨害兵役治罪條例》第5條、第6條分別有處罰規定；而針對教召之規定在該條例第6條：「意圖避免教育召集，而有下列行為之一者，處3年以下有期徒刑：一、捏造免役、除役、轉役或免除召集原因者。二、毀傷身體者。三、拒絕接受召集令者。四、應受召集，無故逾應召期限二日者。五、使人頂替本人應召者。」依據該條項第4款規定，於收受教育召集令後，無故逾應召期限2日，得以處3年以下有期徒刑。所以大雄的祖厝戶籍地倘有親人替大雄代收教育召集令，並將教召乙事轉告大雄，則大雄無故未前往教召逾2日，即觸犯前開條文，會有刑事處罰，也可能因此遭受通緝。

又本件案例中，大雄至北部工作，久未居於南部戶籍地，且南部戶籍地現已無人居住，大雄根本無從知曉有教育召集令之存在，遑論依教育召集令所指定的時間、地點前往教召，似難認有故意避免教召之意。但因《妨害兵役治罪條例》第10條另有規定：「（第一項）後備軍人意圖避免召集處理有下列行為之一者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣九萬元以下罰金：一、離營歸鄉無故不依規定報到，或重複申報戶籍者。二、拒絕依規定調查，或體格檢查不到者。三、居住處所遷移，無故不依規定申報者。（第二項）國民兵犯前項第三款之罪者，處六月以下有期徒刑、拘役或科新臺幣三萬元以下罰金。（第三項）後備軍人犯第一項之罪或國民兵犯前項之罪，致使召集令無法送達者，以意圖避免召集論；分別依第五條或第六條科刑。」亦即，大雄為後備軍人，依據《兵役法》第27條，為確保國防兵源召集之有效實現，應受後備管理，在戶籍變更或有搬遷實際居住處所時，有申報之義務。倘未依規定變更戶籍地或申報實際居住所，則因教育召集令無法送達，亦會被認為可能意圖避免召集而受後備指揮部依據《妨害兵役治罪條例》第10條移送法辦。

附帶一提，曾有論者認為，上述《妨害兵役治罪條例》第10條申報居住處所之規定，屬於不當限制人民遷徙自由而應懷疑其合憲性。但此爭議業經司法院大法官於第517號解釋中認定，「後備軍人居住處所遷移，無故不依規定申報者，即處以刑事罰，係為確保國防兵員召集之有效實現、維護後備軍人召集制度所必要，其僅課予後備軍人申報義務，並未限制其居住遷徙之自由，與憲法尚無違背」。

教育召集目的是希望透過短期的訓練，讓退伍的後備軍人能夠再回復熟悉服役時的本職學能與專長事項，以備不時之需，亦是全民國防的重要一環。若故意取巧，以旁門左道方式去規避相關召集令，不僅不名譽，甚而會有刑責處罰。請各位讀者務必留心，倘未實際居住在戶籍地，亦無親友可在戶籍地代收相關文書信件時，請確實向戶政事務所變更戶籍地址，以免自身權益受損。

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●王碩志，桃園地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。