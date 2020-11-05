　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王碩志／教召強度升級　規避召集令恐遭法辦

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲陸軍，演習，機步333旅，國軍，步兵，作戰。（圖／中華民國陸軍）

▲國防部為提升後備軍力，將改為一年一訓，若故意規避相關召集令，可能被處以3年以下有期徒刑。（圖／中華民國陸軍）

大雄退伍後為後備軍人，從南部家鄉北漂到台北工作數年。因在北部租屋，遷移戶籍不便，所以戶籍仍維持在南部祖厝。但老家父母年邁，由其他兄妹接往他處照顧，南部祖厝無人居住。某日，大雄騎車在路上被警察臨檢，竟發現自己因為未依教育召集（下簡稱教召）令參與教召而遭通緝。大雄自覺無辜，更不能接受奉公守法的他，居然被列為通緝犯，究竟發生什麼事？

據報導，國防部為提升後備戰力，擬增加教召之天數與頻率，將兩年一訓改為一年一訓，且一次教召14天。召集種類在《兵役法》第37條有明文規定，後備軍人及補充兵除了大家熟知的教召（依軍事需要，於舉行訓練或演習時實施）之外，尚有動員召集（戰爭或非常事變時，依作戰需要實施）、臨時召集（平時為現役補缺、停役原因消滅回役，戰時為人員補充或在軍事警備上有需要時實施）、勤務召集（戰時或非常事變時，為輔助戰時勤務或地方自衛防空等勤務需要實施），以及點閱召集（於點驗或校閱時實施）。

對於意圖避免上述5種召集之行為，在《妨害兵役治罪條例》第5條、第6條分別有處罰規定；而針對教召之規定在該條例第6條：「意圖避免教育召集，而有下列行為之一者，處3年以下有期徒刑：一、捏造免役、除役、轉役或免除召集原因者。二、毀傷身體者。三、拒絕接受召集令者。四、應受召集，無故逾應召期限二日者。五、使人頂替本人應召者。」依據該條項第4款規定，於收受教育召集令後，無故逾應召期限2日，得以處3年以下有期徒刑。所以大雄的祖厝戶籍地倘有親人替大雄代收教育召集令，並將教召乙事轉告大雄，則大雄無故未前往教召逾2日，即觸犯前開條文，會有刑事處罰，也可能因此遭受通緝。

又本件案例中，大雄至北部工作，久未居於南部戶籍地，且南部戶籍地現已無人居住，大雄根本無從知曉有教育召集令之存在，遑論依教育召集令所指定的時間、地點前往教召，似難認有故意避免教召之意。但因《妨害兵役治罪條例》第10條另有規定：「（第一項）後備軍人意圖避免召集處理有下列行為之一者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣九萬元以下罰金：一、離營歸鄉無故不依規定報到，或重複申報戶籍者。二、拒絕依規定調查，或體格檢查不到者。三、居住處所遷移，無故不依規定申報者。（第二項）國民兵犯前項第三款之罪者，處六月以下有期徒刑、拘役或科新臺幣三萬元以下罰金。（第三項）後備軍人犯第一項之罪或國民兵犯前項之罪，致使召集令無法送達者，以意圖避免召集論；分別依第五條或第六條科刑。」亦即，大雄為後備軍人，依據《兵役法》第27條，為確保國防兵源召集之有效實現，應受後備管理，在戶籍變更或有搬遷實際居住處所時，有申報之義務。倘未依規定變更戶籍地或申報實際居住所，則因教育召集令無法送達，亦會被認為可能意圖避免召集而受後備指揮部依據《妨害兵役治罪條例》第10條移送法辦。

附帶一提，曾有論者認為，上述《妨害兵役治罪條例》第10條申報居住處所之規定，屬於不當限制人民遷徙自由而應懷疑其合憲性。但此爭議業經司法院大法官於第517號解釋中認定，「後備軍人居住處所遷移，無故不依規定申報者，即處以刑事罰，係為確保國防兵員召集之有效實現、維護後備軍人召集制度所必要，其僅課予後備軍人申報義務，並未限制其居住遷徙之自由，與憲法尚無違背」。

教育召集目的是希望透過短期的訓練，讓退伍的後備軍人能夠再回復熟悉服役時的本職學能與專長事項，以備不時之需，亦是全民國防的重要一環。若故意取巧，以旁門左道方式去規避相關召集令，不僅不名譽，甚而會有刑責處罰。請各位讀者務必留心，倘未實際居住在戶籍地，亦無親友可在戶籍地代收相關文書信件時，請確實向戶政事務所變更戶籍地址，以免自身權益受損。

好文推薦

王碩志／解鎖情人手機查劈腿　斷了情緣還揹刑責

王碩志／養牠就要愛牠　虐待動物小心刑責伺候

●王碩志，桃園地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
拜登只要再拿內華達州就當選！　當地開票狀況曝光
川普北卡暫領先1.4%！　「還剩30萬選票」有危機
拜登吃下「最多選舉人票州」打趴搖擺區　川普苦等喬治亞奇蹟
快訊／閃電颱風20:30發陸警！速度加快　2地區警戒
賓州剩10%未開！川普領先縮小要求停止計票　州長飆罵拒絕
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

錯過教召通知小心被檢方通緝　國防部公布自保解方

教召大漏洞曝光！檢察官點出關鍵　嘆「通緝令淪為找人教召令」

傳提升後備戰力「越級呈報」蔡英文　國防部駁斥：政院皆充分掌握

教召新制！8年4次調薪1.5倍　4個月役男強化「城鎮戰」訓練

影／2022起教召8年4次「加薪1.5倍」　增就醫、購物、旅遊優惠

王碩志／教召強度升級　規避召集令恐遭法辦

給說法／【性侵犯強制治療釋憲】強制治療過度侵害人權嗎

吳景欽／【微罪撤假制度之缺】假釋期故意犯罪一律撤銷假釋嗎

【微罪撤假制度之缺7】小丁的故事

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

川普白宮演說稱「我們已經贏了」　下令停止計票！要最高法院討公道

鐵門半開「全罩安全帽小偷」闖入 闆娘嚇壞飯匙狂打...兒子朋友啦

女子剛入座點菜...下秒重摔昏迷　路過消防員+護理師合力CPR救命

生產紀錄！新手媽忍陣痛坐產球 歷經20小時迎兒出生...感動拭淚

跟眼鏡說bye！近視雷射全紀錄　她術後「唯一後悔」：怎不早點做

王碩志／教召強度升級　規避召集令恐遭法辦

給說法／【性侵犯強制治療釋憲】強制治療過度侵害人權嗎

吳景欽／【微罪撤假制度之缺】假釋期故意犯罪一律撤銷假釋嗎

【微罪撤假制度之缺7】小丁的故事

《信號》華城連環殺人魔認罪　坦白全因「女犯罪心理師的手很美」

悍女提油漆找保全男友理論　桶子破了「紅漆流滿人行道」挨告

房門打開藍藍一片！墾丁最chill海景民宿　泡景觀浴缸吃豪華早餐

樂天國際商業銀行　拚今年底試營運與開業

超市雙11開打！頂好推「買一送一」滿額再送5千「省錢折價本」

人妻為了買房假離婚！　老公分走全部財產「娶了她閨蜜」　

少年看恐怖片嚇到…輔導員陪睡摸私處「值班室脫褲猥褻」下場曝

今年有望成為史上最多IPO的一年　外銀分析三大原因

雲林小五女童伴父賣碗粿養家　曾遭棄單300碗！送不完倒掉超心酸

加味菸危害青少年「每10人就4人吸」　女生使用率高於男生！

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

法律熱門新聞

王碩志／躲避教召恐遭判刑

「妳長得很漂亮」　摸乳狼警假辦案脫褲硬上

吳景欽／性侵犯強制治療怎樣改才合憲

給說法／性侵犯強制治療過度侵害人權嗎

花蓮法警性侵同事案　判3年定讞

吳景欽／假釋期故意犯罪一律撤銷假釋嗎

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

性侵友人國中女兒　判刑定讞

獨／不要掙扎，我要O了　性侵得逞

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

#MeToo！經理性侵女下屬判刑6年

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

告訴6月期限　法界：過了就GG

誆女大生助開天眼　男二審遭重判

更多熱門

相關新聞

陸軍允諾2035年汰換半數30年以上老舊裝備

陸軍允諾2035年汰換半數30年以上老舊裝備

民進黨立委何志偉4日指出，目前我國陸、海、空軍使用年限達30年的軍機、軍艦、軍用車輛總計有超過2500輛（架/艘），質疑國防部對外聲稱要通盤檢討，卻未見後續通盤汰換。對此，陸軍參謀長陳忠文表示，陸軍預計將在民國124年汰換1/2超過30年、包括戰、甲車在內的相關裝備。

企業誠信微電影　金鐘雙料視帝游安順主演

企業誠信微電影　金鐘雙料視帝游安順主演

美售台死神無人機　陸外交部回應

美售台死神無人機　陸外交部回應

給說法／性侵犯強制治療過度侵害人權嗎

給說法／性侵犯強制治療過度侵害人權嗎

「童溫層」告教授王泰俐無罪確定

「童溫層」告教授王泰俐無罪確定

關鍵字：

法律司改人權王碩志台灣司法人權進步協會教召兵役法後備軍人國防部

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

24歲短褲妹坐路邊乞討7天　身分曝光

影／中壢車站清秀短褲妹乞討　家人5個字曝內情

友曾勸熊熊「不想拍就別勉強」！

私訊要輕生　他活著卻仍找到男屍

快訊／拜登贏密西根264：214　差6票當選總統

亞利桑那最新開票結果出爐！川普急起直追

彰化這家公司超狂　川普當選放假10天

拿到房產遺囑　兩兒立刻翻臉趕人

仁德情侶雙屍命案　 22歲女死者解剖案情逆轉

美選戰況　桑德斯超神準預測

即／拜登在威斯康辛贏了

對到眼被砍4刀！22歲男跑200m慘死

好幾天沒大便！19歲妹「下腹痛到後背」求灌腸　醫嚇歪：要生了

不斷更新／拜登「264：214領先」　賓州長痛批川普

Yeri嘆：想活在更清澈明亮的世界

更多

最夯影音

更多
郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」

郭書瑤.禾浩辰喝酒玩真心話　超誠實「曾和男友泡澡」「和女友裸睡」
「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

「嚴母」應采兒上線！Jasper：她太可怕　連問「為什麼刪東西」兒子嚇到不敢講話

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

20年歷史清境綿羊秀被要求喊停　動保團體發起連署控「戲謔動物」

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

獨／林心如.霍建華牽手合唱《心如刀割》　交杯酒破婚變傳言：假的就是假的！

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

「黃皓一直吃狗食」蕭亞軒大崩潰！！　狂被碎唸...他不回話：沉默是金

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面