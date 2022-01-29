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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王碩志／患病影響安全駕駛　肇事恐揹過失致死

▲▼車禍,撞車,示意圖。（圖／視覺中國）

▲若駕駛人自身健康不佳，甚至經醫生評估有突發性昏迷或無力等情況，千萬不要勉強駕車上路。（圖／視覺中國）

據報載，高雄一名男子於駕車途中因心臟不適引發急性腦中風，瞬間意識不清，肢體無力無法操控車輛，因而直接撞擊前方停等紅燈的4台機車，造成2死2傷的悲劇。該肇事男子在法庭中辯稱：「因為我有心臟病，還曾中風，我不能保障我的身體狀況不會出問題，當時我已不省人事，當天開車前我沒有覺得身體不舒服、都好好的，我不知道心血管疾病有急性腦中風風險，醫生好像都沒有跟我說我是腦血管疾病的高危險群。」但迭經高雄地方法院、臺灣高等法院高雄分院審理均認其有過失致死罪責，最後判刑1年5月有期徒刑定讞。

人的身體不可能一輩子無恙，但健康不佳時，可否為了自己的一時方便而執意駕車外出，上開案例著實令人心生警惕。《道路交通安全規則》第114 條第4 款前段規定：「汽車駕駛人患病影響安全駕駛者，不得駕車。」究其立法意旨，當係認為駕駛動力交通工具乃是存有高度風險性之行為，因此課予每位駕駛人應隨時注意自己身體狀況之義務，以維護交通往來之安全。所以車輛駕駛人在因病無法安全駕駛的時候，千萬不要勉強駕駛交通工具上路。

但很多人往往忽略了，這條交通規則所要求的不僅只是「駕車之前」或「駕車當下」身體不適的情況，甚至連身體患有痼疾，而該疾病倘有發作的高度可能，可能導致無法安全駕駛車輛的情況，亦為該條交通規則所禁止駕車的對象。

在法院判決實務中，臺灣高雄地方法院106年度交易字第20號判決與臺灣高等法院高雄分院107年度交上易字第153號判決就是採取這樣的見解，課予車輛駕駛者在行車前，除了要檢查「車況」與「身況」外，甚至連本身是否有因痼疾引發意識障礙、肢體無力等突發狀況的「高度危險」，亦應一併考量進去。

上開案例中，該男子雖然開車前沒有感覺到自己身體不舒服，但因為該男曾因急性心肌梗塞、冠狀動脈心臟病等疾病就醫，之後亦多次進出醫院診治心臟相關疾病，明知為腦血管疾病之高危險群，可能因該等疾病致肢體無力或意識喪失，一旦病發，面臨行車時各種突如其來之交通狀況將無法妥善回應，如仍執意駕車外出，亦屬違反《道路交通安全規則》第114 條第4 款之「患病影響安全駕駛」。是以，該男子迭經兩個審級之法院判決，都認為其駕車有過失，需擔負過失致死的刑責。

倘若駕駛人自身健康不佳，甚至經醫生評估會有突發性昏迷或無力等情況，千萬不要勉強駕車上路；否則一旦於駕駛途中，因為己身痼疾發作，導致無法正常駕駛，不啻讓自己處在孤立無援的馬路虎口，除了危及自身安全外，對於其他用路人也形同一枚不定時炸彈。若不幸肇事，不論對任何一方，都是莫大的憾事。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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●王碩志，士林地檢署主任檢察官，台灣司法人權進步協會監事。以上言論不代表本公司立場。

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