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新娘嫌友43公斤「看起來很奇怪」　女拒任伴娘健康放首位　

▲▼伴娘,新娘,捧花。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲新娘要求伴娘增重，嫌棄她太瘦「看起來很怪」。（示意圖／取自pexels）

實習記者徐芷儀／綜合報導

面對好友過分的要求你會接受還是拒絕？一位網友在Reddit論壇上分享，最近兒時玩伴即將結婚，她被邀請擔任婚禮伴娘，本來感到非常榮幸，只是過沒多久對方卻因為「看起來很怪」這個理由，要求她「增重」，讓她感到相當生氣。

據外媒《鏡報》（Mirror）報導，這名女子在「Reddit」上貼文提及，她患有飲食障礙症，一直以來都對自己的身材感到難受掙扎。沒有當過伴娘的她，這次有機會能為好友盡一份心力令她非常開心，但是好友在知道自己患有飲食障礙的前提下，還對略為纖細只有43公斤的她頗有微詞。好友對她說，如果不吃胖「看起來會很怪」，結果她拒絕後，好友還列出了一張「飲食清單」要求她遵守。

女子表示，好友這個無理的要求讓她很不舒服，也讓她想起過去被迫要求多吃一點的記憶。她現在已經接受了自己的外表，也將這種負面的事情轉變成一種能夠讓她隨心所欲生活的動力，後來她選擇拒絕擔任伴娘，決心將自己的健康放在首位。

最後女子在文中表示，在她拒絕擔任伴娘後，好友家人還來說服自己，希望她能配合新娘，因為臨時的拒絕會沒辦法找到能夠即時代替的伴娘人選。女子對於拒絕好友感到內疚，於是來到論壇尋求網友的意見。

不過評論區都是一面倒的支持女子的決定，網友表示「這個人不是你的朋友，他們更關心的是擁有完美的一天，而不是你的幸福」、「為了某人的婚禮，您不需要也沒有義務對您的身體做任何事情」、「如果她真的在乎，她一開始就不會對你的身體發表任何評論」。

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