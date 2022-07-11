吃貨們必看！營養師曝去吃到飽「吃不胖」4大用餐祕技

▲吃到飽費用不便宜，不少人都會抱著吃夠本的心態。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

三五好友相揪去吃到飽餐廳用餐，為了能夠吃回本，從主食、冷盤、甜點、湯品或飲料無一不吃，往往一餐吃下來，不知不覺吃進很多負擔，讓人擔心自己會變胖。對此，有營養師分享去吃到飽餐廳用餐吃不胖的「四大祕技」，不僅能降低增肥機率，也能減少暴飲暴食後的罪惡感。

營養師Sabrina於臉書粉專「減重營養師Sabrina的美胃人生」，發布了「去吃到飽餐廳前必學！」的密技，表示自身平時不太會去吃到飽餐廳用餐，但最近跟朋友發現一家青菜及水果種類多且新鮮的火鍋吃到飽餐廳，於是便整理出4大原則與大家分享。

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1.創造熱量赤字：需控制醣類、油脂量及熱量的攝取，且配合餐前無氧運動、餐後有氧運動。

2.先吃營養再吃熱量：建議先吃蛋白質及蔬果纖維至5分飽，如火鍋菜盤、瘦肉、海鮮、沙拉、水果，後吃煮及甜點和炸物等含糖食品，以減少想吃高熱量食物的慾望。

3.慢慢吃到7分飽：營養師建議大家掌握好「飽足階段即可」，且每口要慢慢吃，至少嚼15至20下，才不會不小心吃過飽。

4.適當搭配健康食品：建議餐前可以吃幫助減少吸收多餘熱量的健康食品，餐後則是吃幫助腸道消化的健康食品。但營養師也提醒各位，健康食品只是輔助身體代謝，不可當成「仙丹」亂吃。

最後美女營養師也提醒大家，大部分人會覺得去吃到飽餐廳，一定要「吃到飽」，不過比起吃到飽，她更建議大家「重質不重量」，7分飽就好，可以減少身體負擔同時也不會虧本。