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還坐？！趕快起來活動身體　久坐不動恐有5大健康危機

▲▼久坐,健康,肥胖,慢性病,皮膚,肌肉。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲久坐是現代人習以為常的生活模式，但其實很傷身影響健康。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

現代上班族好忙、為了趕工作常常久坐在電腦前一整天，還有不少人因為平時太累，下班、放假也只想一直坐在沙發上追劇、打遊戲，這種長時間都坐著的生活方式其實非常傷身，國外網站《Bright Side》整理許多研究發現，久坐不動容易導致心臟和糖尿病等相關疾病，另外常常坐著不運動，也會使皮膚狀況惡化以及導致靜脈曲張等問題。你也是久坐一族嗎？《Bright Side》統整的久坐5大危害，看看你中了幾條。

危害1：增加皮膚長痘風險

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照樣吃吃喝喝但老是坐著減少活動量最明顯的代價就是體重增加。肥胖會導致皮膚變得更乾燥進而影響皮膚的保護功能；此外，肥胖也會使人更容易流汗，汗水一多又沒立刻清潔，就可能造成毛孔堵塞和發炎型的粉刺。

▲▼久坐,健康,肥胖,慢性病,皮膚,肌肉。（圖／取自免費圖庫pexels）

危害2：骨骼和肌肉失去活力

肌肉和骨骼組織必須適時鍛鍊才會變得更加強壯，經常活動訓練身體的人，其骨骼與肌肉也往往比不鍛鍊的人更結實；如果常常都長時間不活動只光是坐著，當然就會讓骨骼和肌肉喪失活力，還很可能造成骨質流失。

▲▼久坐,健康,肥胖,慢性病,皮膚,肌肉。（圖／取自免費圖庫pexels）

危害3：使現有皮膚狀況惡化

不少人為痘痘所苦，試過各種治療方法偏偏還是無法根絕，那麼是時候找出問題的根源了！痘痘是由於皮膚受到摩擦以及壓力引起的。例如長時間坐著，當臀部肌膚反覆與衣服和椅子摩擦、重壓時，就非常容易形成痘痘。

危害4：產生脂肪團

現代大多數在辦公室工作的上班族大部分時間都是坐著在電腦前打字，導致血液循環變差；有一部分科學家認為，這樣長時間坐著的生活方式因為會讓全身血液流動不夠通暢，進而導致如腿部會出現脂肪團，不僅對身體不好，也讓皮膚表面看起來凹凸不平、不夠好看。

▲▼久坐,健康,肥胖,慢性病,皮膚,肌肉。（圖／取自免費圖庫pexels）

危害5：引起靜脈曲張

走路時小腿肌肉會收縮、彎曲並對小腿的主要血管施加壓力，就像每一步都有泵浦效應，這樣有助於血液從靜脈回流到心臟的循環；因此如果一直久坐會導致血液循環不良，下肢就容易出現靜脈曲張症狀，嚴重可能會造成肺栓塞、深層靜脈栓塞等併發症，蜘蛛網狀的血管痕跡也讓皮膚不美觀。

《Bright Side》建議不妨有空就站起來走一走散散步，就算在家也可以在客廳和廚房之間來回走動，不只有助遠離久坐危機，還能轉換心情，一舉數得。

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