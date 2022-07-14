　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

九旬嬤凌晨起床外出買菜　迷途坐路中央...屏東暖警助返家

▲潮州警分局中山路所警員劉琇如、吳奇鴻幫助阿嬤返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警分局中山路所警員劉琇如、吳奇鴻幫助阿嬤返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮一名90歲阿嬤，凌晨起床就外出買菜，卻因雙腳無力坐在地上休息，民眾發現報警，警方趕到，詢問年籍資料未果，帶到市場附近尋找她的家人，也無人認識，帶回派出所讓她休息，經多次溝通，終於聽懂她講的話，利用警政系統查出她身分，找到她兒子，將她帶回，對熱心民眾及警方一再致謝。

▲潮州警分局中山路所警員劉琇如、吳奇鴻幫助阿嬤返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潮州警分局中山路所警員劉琇如、吳奇鴻於，日前凌晨03時35分巡邏時，獲報稱有老婦人路倒需要警方協助，警方趕往了解，看到1位90歲老婦人因雙腳無力而坐在地上休息，詢問她年籍相關資料，她都無法清楚表達。

警方載她到附近市場及住家挨家挨戶詢問，都沒有結果，考量她年事已高，將她載回所出所暫作休息；劉、吳兩員不死心，多次與她溝通後，最後終於聽懂她表達之字音，以警政系統找尋到她同住的小兒子，其子隨即趕至派出所將她接回家，並向警方表示母親較早起，趁家人熟睡之際自己走出家門，所幸遇到熱心的民眾及警察，離開之際頻向警方表示感謝之意。

潮州分局長簡彥匡表示，劉琇如、吳奇鴻二人發揮同理心來幫助民眾，讓民眾感受警察真心熱忱的服務精神，值為同仁表率，惟呼籲民眾家中若有特別需要照顧之人，應給予配帶足以識別身份的物品，以防不慎走失時，可由他人能在最短的時間能幫助回到溫暖的家。

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
朱俐靜《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌
國道「囂張姐」根本沒買機票　衝台中機場停留7hrs原因曝
強強聯手！陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人
黃嘉千婚變「意外被掀財務狀況」！人妻看完苦勸中肯6字：她真有
快訊／雨彈開炸！　5縣市大雨特報
「綠水鬼」放女友腿上　他吃一餐70萬慘飛！網驚呆：好扯
快訊／台電好衰！拖板車「直接撞彎電桿」　高雄這區下午停電
台首大全面停招　學生「心情錯愕、氣憤」：剛考上研究生無法轉學
快訊／夢想家、領航猿驚天交易！　3球星轉隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

紓解暑假出遊台1線爆量車流　枋寮警交通疏導措施出爐

衛生福利專業獎章得主揭曉　竹山秀傳榮譽院長謝輝龍獲三等獎章

九旬嬤凌晨起床外出買菜　迷途坐路中央...屏東暖警助返家

道路回填坑洞每個月修補？中壢區市議員謝美英批：浪費公帑

桃園最大餐飲企業嘉義設廠　翁章梁讚「強強聯手」

履歷健檢、職涯諮詢及就業講座 勞工局助市民求職沒煩惱

暑期青春專案開跑　南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

東南亞登革熱較往年嚴峻　南投縣籲有旅遊史民眾留意症狀

「抗詐崛起創意梗圖」　屏東縣警方網路徵選活動開跑

花蓮市區停車位不足難解　魏嘉賢籲比照都會區以自治條例解決

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

紓解暑假出遊台1線爆量車流　枋寮警交通疏導措施出爐

衛生福利專業獎章得主揭曉　竹山秀傳榮譽院長謝輝龍獲三等獎章

九旬嬤凌晨起床外出買菜　迷途坐路中央...屏東暖警助返家

道路回填坑洞每個月修補？中壢區市議員謝美英批：浪費公帑

桃園最大餐飲企業嘉義設廠　翁章梁讚「強強聯手」

履歷健檢、職涯諮詢及就業講座 勞工局助市民求職沒煩惱

暑期青春專案開跑　南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

東南亞登革熱較往年嚴峻　南投縣籲有旅遊史民眾留意症狀

「抗詐崛起創意梗圖」　屏東縣警方網路徵選活動開跑

花蓮市區停車位不足難解　魏嘉賢籲比照都會區以自治條例解決

南湖東峰山頂名牌倒了！太管處曝真正原因　將儘速前往修復

曼秀雷敦「公益限定版」愛心無限銅板價　每個都想收藏

評鑑「不列等」遊覽車2成缺失未改善　6家面臨部分停業、撤照處分

學生家長評「學習歷程檔案」不及格　近7成支持恢復考國英數乙

美國提太平洋國家戰略　外交部：共促自由開放印太區域

《禹英禑》真實人物！她4歲才會說話　佛羅里達首位自閉症律師

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》中文限定特典公開…主題便當套組超萌

劉德海／安倍主導印太政經同盟　及早因應台日關係變化

朱俐靜癌逝...《超偶》戰友全現身！　悲慟喊：去當天使唱歌

挑戰一中就「狂風暴雨」？　外交部狠批陸：破壞台海和平的根源

地方熱門新聞

即／台電大潭電廠又傳意外　工人墜10米亡

台南海水淡化廠興建環評過關

男模帥哥詐騙又來了

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

南警6個月取締大型車8項違規188件

台中30年麥當勞晚間正式熄燈

屏東林管處小花蔓澤蘭快閃收購　每公斤5元

屏東空中嘉年華活動7/22登場　邀民遨遊天際

新竹市立棒球場開幕戰　阿爆、動力火車接力開唱

國旅補助起跑防車龍再現　屏警比照年假疏導交通

東南亞登革熱較往年嚴峻　南投縣籲有旅遊史民眾留意症狀

南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

桃園最大餐飲企業嘉義設廠　翁章梁有期許

淡水漁樂趣「三芝浪漫灣」開跑

更多熱門

相關新聞

被通緝還不安份　酒後吵到警察來...GG了

被通緝還不安份　酒後吵到警察來...GG了

花蓮市國聯二路一家卡拉OK店，12日晚間有2名男子酒後發生口角糾紛，雙方還相互叫囂，轄區員警獲報到場處理，盤查身分時發現其中胡姓男子竟是竊盜通緝犯，員警隨即將他逮捕歸案。

「抗詐崛起創意梗圖」網路徵選活動開跑

「抗詐崛起創意梗圖」網路徵選活動開跑

女手機不見竟暴走！踹咬女警+拍落密錄器

女手機不見竟暴走！踹咬女警+拍落密錄器

正妹所長上任首案！　阻詐幫保70萬

正妹所長上任首案！　阻詐幫保70萬

背心妹凌晨「走進高美濕地」　警及時拉回

背心妹凌晨「走進高美濕地」　警及時拉回

關鍵字：

潮州警察阿嬤買菜簡彦匡分局長

讀者迴響

熱門新聞

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面