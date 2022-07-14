九旬嬤凌晨起床外出買菜　迷途坐路中央...屏東暖警助返家

▲潮州警分局中山路所警員劉琇如、吳奇鴻幫助阿嬤返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮一名90歲阿嬤，凌晨起床就外出買菜，卻因雙腳無力坐在地上休息，民眾發現報警，警方趕到，詢問年籍資料未果，帶到市場附近尋找她的家人，也無人認識，帶回派出所讓她休息，經多次溝通，終於聽懂她講的話，利用警政系統查出她身分，找到她兒子，將她帶回，對熱心民眾及警方一再致謝。

潮州警分局中山路所警員劉琇如、吳奇鴻於，日前凌晨03時35分巡邏時，獲報稱有老婦人路倒需要警方協助，警方趕往了解，看到1位90歲老婦人因雙腳無力而坐在地上休息，詢問她年籍相關資料，她都無法清楚表達。

警方載她到附近市場及住家挨家挨戶詢問，都沒有結果，考量她年事已高，將她載回所出所暫作休息；劉、吳兩員不死心，多次與她溝通後，最後終於聽懂她表達之字音，以警政系統找尋到她同住的小兒子，其子隨即趕至派出所將她接回家，並向警方表示母親較早起，趁家人熟睡之際自己走出家門，所幸遇到熱心的民眾及警察，離開之際頻向警方表示感謝之意。

潮州分局長簡彥匡表示，劉琇如、吳奇鴻二人發揮同理心來幫助民眾，讓民眾感受警察真心熱忱的服務精神，值為同仁表率，惟呼籲民眾家中若有特別需要照顧之人，應給予配帶足以識別身份的物品，以防不慎走失時，可由他人能在最短的時間能幫助回到溫暖的家。