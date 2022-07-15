清大成功湖驚見「神秘力量」　千萬土坑謎底揭曉！密恐症者崩潰

▲清大成功湖日前進行整治工程，抽乾湖水後，在湖底出現數以千計的土坑。（圖／翻攝清華大學粉專，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「國立清華大學」粉專近日公布了一系列成功湖整治奇景照，只見排完水後的湖底坑洞密布，簡直令密集恐懼症者頭皮發麻。這大大小小的坑洞密集排滿湖底，也令人好奇，「難道是什麼神秘力量」？

原以為是坑洞是樹或建物的影子，但隨著水波散去，越來越多的黑洞浮現，才發現原來黑影是來自湖底粉。專小編也揭曉答案， 造成此項奇景的建築師，就是成功湖裡的常駐居民——吳郭魚。

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▲▼大小不一排列密集的土坑洞，讓網友紛紛求饒，大喊密集恐懼症發作。





「那些一個一個的坑洞，其實是吳郭魚的巢穴。」小編科普：吳郭魚繁殖能力強、生長也快速，習性為公魚會挖掘巢穴讓雌魚產卵，由親魚保護後代，直至幼魚可自由生活才離開。可以說是每有一個坑洞，就有一家吳郭親子之情，也難怪日前成功湖撈魚時，吳郭魚數以千計！

不過一系列奇景照，卻讓密集恐懼者大喊吃不消，大呼「好噁」。其他學生也開玩笑「什麼時候學餐可以加菜」、「最近餐廳是否會持續有吳郭魚料理」、「吃魚了」。

▲成功湖日前進行整治工程，校方將湖水抽出，撈出湖內肥碩健壯魚。

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