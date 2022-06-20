醉男自殘逼女友「斷開前任」　24歲清大畢業女奪刀自捅3刀亡

▲林男17日凌晨自殘相逼，不料女友奪刀後自捅3刀，送醫搶救3小時後不治。（圖／翻攝自Google maps）

記者柯沛辰／綜合報導

28歲林姓男子和24歲林姓女友16日晚間到台北某酒店喝酒，隔天凌晨叫代駕返家，結果途中2人發生口角。據悉，林男疑似不滿女友與前男友有聯繫，拿刀自殘相逼，怎料林女不僅奪刀，還猛刺自己左胸3刀洩憤，送醫後傷重不治。目前檢警相驗，初步研判林女確實是自殘身亡，但確切死因仍待進一步解剖釐清。

警方調查，2人是居住在新竹縣的情侶，林女是剛從清大畢業的高材生，在友人介紹下，結識了28歲林姓男子，進而相戀交往。不過，男方疑似不滿女生與交往多年的前男友仍有聯絡，加上對方不久前才送上生日禮物來，心裡頗為介意。

本月16日晚間，情侶倆到台北市松山區某酒店暢飲，17日凌晨結束後叫代駕，欲返回新竹縣。途中，林男瞄向女友手機螢幕，發現前男友又傳訊息來，當場氣得逼女友開啟視訊，與對方當面對質，還相約在桃園市中壢區一家KTV前談判。

與此同時，情侶倆也在車上爆發激烈口角，加上酒後情緒激動，林男竟拿刀往自己左手腕劃了一刀，意圖逼女友就範。怎料林女不甘示弱，竟直接搶下刀，隨後往自己胸腹猛刺3刀，傷及心、肺等要害，當場大量失血昏迷。

當時代駕司機見狀嚇壞，在林男的催促下，立刻開下交流道找醫院，但由於不熟悉中壢當地，遲遲找不到路，最後是由林男自行開車，才將女友送往中壢天晟醫院，然疑似因找路延誤就醫時間，加上傷及要害，林女仍於當天清晨5點多宣告不治。

警方獲報後，立即將車上2人約談到案。林男供稱，林女奪刀後往胸腹猛刺，他來不及阻止，與代駕司機說詞大致相符。檢方與法醫相驗後，初判林女腹部刀傷非外人刺傷，應是自殘導致失血過多死亡，但家屬對死因存疑，因此真正死因仍待下週解剖後才能確認。

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