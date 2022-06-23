清大首屆學士後醫學系放榜　留美學人、台積電預聘工程師報到



▲清華大學首屆學士後醫學系單招放榜了，共錄取23名公費生，包括「自然科學組」22名及「智慧資訊科技組」1名。（圖／清華大學提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

清華大學首屆學士後醫學系單招放榜了，共錄取23名公費生，包括「自然科學組」22名及「智慧資訊科技組」1名。其中有放棄美國耶魯大學入學許可、台積電聘書的學碩士，還有因家境因素而休學的藥師，他們展現強烈投入跨域醫學研究及基層醫療服務的決心，成為清華「醫學元年」的生力軍。

清華大學學士後醫學系主任周宏學表示，首屆招生因教育部核可名額時程較晚，從簡章公布至考試的規畫十分緊湊。「自然科學組」共有431位學生報名，相當踴躍；「智慧資訊科技組」則因同時要考「生物與生化」及「資訊科學」，與以往他校學士後醫學系考科不同，部分有意報考學生反映準備不及，報名人數相對較少，共28人報名，錄取者也僅有1名，估計明年考生將有更充足時間準備應考，該組錄取人數也會增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲葉怡佑放棄耶魯、賓大、哥大碩班錄取資格，成為清華學士後醫學系新生。

周宏學指出，本屆錄取生大學主修科系涵蓋光電、化學、藥學、物理治療、生命科學等領域，符合學士後醫學系多元選才的精神。除了專業筆試，考生還必須通過書審與8站的面試，展現他們對未來前往醫療資源不足地區服務的認同感及使命感。

本屆共有3位錄取新生畢業自美國洛杉磯加大(UCLA)等海外名校。其中葉怡佑畢業於美國聖地牙哥加大(UCSD)醫學工程系，並已獲美國耶魯大學、賓州大學、哥倫比亞大學3所常春藤名校及約翰霍普金斯大學碩士班錄取。擁有亮眼學歷的她因疫情影響，前年返台遠距上課，課餘跟著醫師到基層義診，見到第一線醫療資源及人力短缺的困境，因而決定加入公費醫師的行列。

葉怡佑對醫材的研發特別有興趣，大學時曾參與研發可攜式的敗血症檢測儀。她表示，有了這款方便攜帶且平價的敗血症檢測儀，病患不需要上大醫院，在地區小診所就可以培養並精準判讀造成感染的細菌種類，且判讀時間也由過去的2天縮短為6小時。從這裡她也看到科技研發對基層醫療可能產生的重大影響，更加深她報考清華大學學士後醫學系的決心。

▲游涵喻曾因家境休學，目前在社區藥局擔任藥師。

今年錄取的游涵喻從就讀台大藥學系期間就半工半讀，身兼數個助教與家教來負擔自己的學費及生活費，這樣的情況持續到碩一，仍因經濟因素不得不休學，在家附近的藥局擔任藥師來照顧家庭，如今家庭經濟壓力稍稍減輕，她也希望重拾學業，「公費制度幫助我更接近學醫的夢想。」游涵喻說。

雖然就學期間得花許多時間打工，但游涵喻仍儘量抽出時間從事社會服務，如到泰國偏鄉小學擔任志工教授英文，還曾創辦英文讀書會、將活動收入捐給慈善機構。休學期間，發起了關懷憂鬱症患者行動，每天撥出1小時陪伴病友。這些經歷激發她想成為第一線精神科醫師，並投入相關研究的志向。

▲周明瑾是「智慧資訊科技組」唯一錄取新生。

「智慧資訊科技組」唯一錄取生周明瑾，今年剛從陽明交大加速器光源科技與應用碩士學位學程電子組畢業，並已獲台積電預聘書。在研究所求學期間，她希望將科技運用在助人的醫療上，因此選擇在醫學領域重新開始，並且在現有的研究基礎上，從事醫學影像及AI人工智慧輔助診斷平台的研發。

周明瑾坦言，做出這個決定並不容易，尤其是面對希望她畢業後即投入科技業的家人，得花許多心思說服他們並取得支持。她認為，清華學士後醫學系的課程規畫結合了臨床與基礎醫學研究，可以帶給她飛躍式的成長。「我希望未來能成為研究型醫師，同時將科技推廣到偏鄉，用更高的效率彌補人力的不足。」周明瑾說。

清華大學指出，學士後醫學系將培育更具科技素養ABC的醫師，A是AI人工智慧，B是Big Data大數據，C則是Cloud雲端物聯網，以迎接下一世代的醫學挑戰與機會。

►潑汽油拉扯間打火機掉落 陳彥翔作勢嚇父親瞬間釀禍：火是我放的

► 花束玩具堆滿輪胎行 「大樹半黑半綠」童畫卡片祝福…讓人鼻酸

►新竹尖石2屋起火 弟弟1家人驚險逃生…荒唐哥哥縱火被捕



►新竹「這鄉」發第二波紓困金！金額再加碼 1萬2300人開心領錢

