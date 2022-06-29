清大跨物種研究發現　幼兒勝負決定在誰先放棄

▲清大的跨物種研究團隊發現，幼兒勝負決定在誰先放棄。（圖／清大提供）

記者許敏溶／台北報導

只要堅持不放棄，就有機會成為贏家！清華大學團隊進行幼兒與幼鼠的跨物種研究發現，社交階級的形成從小就定高下，部分幼兒自然而然成為團隊中的小領袖，取得支配權，而勝負的關鍵並不在強勢的一方，而是弱勢方自願退出或放棄，代表、勝敗的決定不在贏家，而是輸家」，建議家長與幼教工作者應留意幼兒與社會互動的初期表現，並提供社交弱勢幼兒更多的引導與協助。

清大幼教系副教授周育如、系統神經所助理教授郭崇涵研究團隊，其中郭崇涵長期研究動物社交階級，因曾在幼兒園擔任志工，觀察到幼兒的社交階級的形成方式，竟與幼鼠有驚人的相似性，決定與研究幼兒社交階級的周育如展開合作，並在今（29日）公布上述研究成果，重要發現也登上國際頂尖期刊《細胞》（Cell）的子期刊「iScience」。

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▲清大幼教系副教授周育如（左）與系神所助理教授郭崇涵跨域合作，取得重要研究成果，證實勝負決定在誰先放棄。（圖／清大提供）

清大指出，研究團隊對剛斷奶的幼鼠進行「鑽管實驗」，如黑羊白羊過獨木橋一樣，把兩隻幼鼠放入管子的兩端，看牠們在管子中間相遇時誰先後退。實驗證明，階級高的幼鼠沒有改變行為，反而是由階級低的幼鼠決定放棄、不戰而逃的退縮行為來分出輸贏，顯示社交階級的「敗者效應」。

▲清大跨物種研究發現，勝負決定在誰先放棄。（圖／清大提供）

研究團隊進一步針對216位幼兒園5至6歲的中大班幼兒進行遊戲競爭實驗，證實幼兒與幼鼠社交階級形成的相似性。周育如表示，在堆積木遊戲中獲勝的幼兒不需硬搶，就能指揮對手把積木拿過來，而輸的一方，往往不是自己先放棄，就是還幫著對手蓋房子。

▲清華大學跨領域研究團隊，對幼兒進行競爭遊戲測試。（圖／清大提供）

這篇研究也發現，有些幼兒似乎很自然成為團隊中的小領袖，能發號施令、決定遊戲，而低堅持度、易退縮的幼兒則易落入臣服、追隨的地位，不常參與決策，說出的意見也很少獲得同學的看重或認同。且一旦社交階級形成就比較難改動。

郭崇涵分析指出，研究結果顯示，要翻轉成敗的關鍵就是堅持下去，不要放棄原來的目標；周育如則建議家長及老師，可以多留意處於社交弱勢的幼兒，幫助他們累積正面成功的經驗，提升自信，這對他們未來的人際相處將會產生很正面的助益。

此外，在清大跨領域研究計畫支持下，周育如、郭崇涵及中研院生醫所助研究員楊世斌的研究團隊，發現階級較高的小鼠有較好記憶能力，用藥物增加小鼠記憶，也可提高小鼠的階級地位，再招募164名學齡前兒童做行為分析，發現記憶力好的小朋友，更能敏銳偵測到他人細微社交訊號，在社交互動更能以合適策略與人互動，首度透過研究證實記憶力也會影響幼兒在群體中的社交階級排序。