清大校園徵才博覽會創「薪」高　科技廠160萬年薪搶人才

▲3月3日記者會貴賓們邀請參加3月19日清華大學校園徵才活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

2022新竹市第2場校園徵才博覽會將在3月19日於清華大學舉辦，邀集約200家企業參與、攤位數244個、開出逾2萬個職缺，甚至有新創公司開出年薪160萬元職缺搶人才。新竹市長林智堅表示，市府持續為青年朋友全力拚就業，推動各項青年就業政策，邀請全國青年朋友們能來到新竹順利求職、理想安居，邁向「薪」未來。

市長林智堅表示，新竹市是全台最年輕有活力的城市，因此市府積極為年輕的朋友，連結多元就業資源、輔導創業，鼓勵年輕人勇敢做夢，闖出自己的一片天。市府與新竹市各大學協辦校園就業博覽會，各企業求才若渴，釋出許多優質職缺，現場能直接與企業互動，快速掌握職場的趨勢和產業動態，鼓勵應屆畢業生和青年朋友，來新竹參與盛會，為自己開創美好職涯。

勞工處長黃錦源表示，本次徵才類別多元，包含半導體、光電、金融、電子電機、軟體等，除台積電、友達、鴻海、聯發科等各大科技業龍頭以外，還有外商公司包含艾司摩爾(ASML)、美光、東京威力科創；金融業包含玉山銀行、台新銀行、合作金庫等知名企業廠商，共釋出逾2萬個工作機會。其中新創公司MixerBox開出年薪160萬元職缺，要來搶人才，聯電、德州機器、資策會也開出許多實習機會，讓學生能提早透過實習了解職場生態，同學們不妨把握機會參加。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賴家仁分署長表示，協助青年朋友就業是中央與地方共同打拼的目標，勞發署將持續推動多樣化的職業訓練課程、青年跨域就業促進補助、青年職得好評試辦計畫、產業新尖兵計畫等，培育創新產業人才，創造就業機會，促進青年就業。

清華大學表示，此次活動規模更勝以往，實體和線上活動同時辦理，當天也將舉辦「清華旭日盃慈善籃球邀請賽」，邀請各企業透過籃球賽交流方式，為清大弱勢學生募集旭日獎學金，以實際行動投入公益慈善，以身作則發揮影響力和企業社會責任回饋社會，別具正面意義。參賽隊伍包括台積電、世界先進、力積電、漢民微測、瑞昱半導體等，期許能拋磚引玉帶動更多企業和廠商共襄盛舉。

勞工處表示，2022年清大career春季徵才實體博覽會，將於3月19日(星期六)上午10時至下午4時，於清華大學名人堂、蒙民偉樓及體育館周邊舉辦，當天勞動部勞動力發展署、新竹市政府勞工處、新竹就業中心及賈桃樂主題館都會在現場設攤，未來還有3場次的校園就業博覽會，分別將在3月31日元培科大、4月26日中華大學、玄奘大學接力舉行，歡迎青年朋友踴躍參加。

▲2022年清大career春季徵才博覽會行銷視覺。（圖／新竹市政府提供）