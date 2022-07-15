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國旅補助今開搶！「訂房每晚折1300」攻略一次看　名額限量153萬

▲▼台東蟬聯全國空氣品質三冠王，優質空氣品質每年吸引無數國內外觀光客來到台東旅遊及參與各項活動。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲悠遊國旅補助方案今天上路。（示意圖／台東縣政府提供）

記者楊晏琳、張乃文／整理報導

國旅補助今（15日）起開搶！交通部觀光局砸55億元，推出悠遊國旅方案。自7/15至12/15止，自由行旅客於週日至周四入住指定旅宿，每晚最高可折1300元，主題樂園門票也同享3折優惠，但經費用罄就會提早結束。國旅振興開跑，《ETtoday新聞雲》整理相關優惠及申請步驟懶人包，教大家取得補助！

▲▼悠遊國旅振興計畫7/15上路。（圖／觀光局）

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個別旅客住宿優惠

活動時間、適用對象

本國國民，且為個別旅客或散客，自111年7月15日起，至111年12月15日止，入住有參加活動之合法旅宿業者，可享住宿優惠折抵方案，活動至經費用罄為止。

觀光局長張錫聰表示，若以20億估算自由行補助計畫，每人以補助1300元試算，等於補助名額約有153餘萬份，在經費用罄前兩週觀光局就會在網上公告

相關活動僅適用於平日（週日至週四）入住，週五、週六、中秋節連續假期（111年9月9日至9月11日）、國慶日連續假期（111年10月8日至10月10日）不適用。

折扣方式

每房最高可折抵800元，每一組身分證字號限用一次；符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗任一，可再加碼折抵500元，即每房最高補助1300元。

合作旅宿業者可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區查詢；接種3劑疫苗之證明以衛生福利部或指揮中心認定之辨別方式為準。

訂房步驟

Step1.

直接向合作旅宿訂房後，於入住前或當日至活動專區，上傳身分證或健保卡任一（健保卡無照片亦可）正面圖檔，入住時即可直接享費用折抵。使用優惠折抵之該身分證字號旅客本人必須入住，並出示相關證件以供業者核對。

入住前或當日至活動專區上傳完整接種3劑疫苗證明，並於入住時出示證明，可再獲得500元加碼折抵。

▲▼申請國旅補助步驟。（圖／截自悠遊國旅網頁）

▲證件資料皆須正面清晰且無反光，拍照或電子圖檔皆可。（圖／截自悠遊國旅網頁，下同）※點圖放大

Step2.

上傳完畢後，輸入中文姓名及手機號碼，並核對身分證字號，若證號不對，表示照片不夠清晰，請重新操作上傳。

提醒民眾，輸入之手機號碼是供入住核對使用，如手機號碼錯誤或不實恐將無法獲得獎助。填寫完畢後，點擊確認送出即可。

▲▼申請國旅補助步驟。（圖／截自悠遊國旅網頁）

▲務必填寫正確的電話號碼，若號碼錯誤或不實恐無法獲得補助。※點圖放大

相關限制

1. 向旅行社購買機加酒自由行的行程者，應先向旅行社洽詢相關細節，再進一步辦理訂房作業；若旅行社確認民眾實際入住並符合獎助資格時，將由旅行社折抵住宿優惠。

2. 若旅客直接向旅宿業者訂房，且於入住前因活動預算已用罄，欲取消訂房者，仍應依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。

根據定型化契約規定，若旅宿業者在旅客訂房時已收取定金，而旅客在預定住宿日前14天通知取消，可請求業者退還全部定金；在住宿日前1天到第13天取消者則退還定金20~70%不等，住宿當天才通知或未通知者，業者可不退還定金。

▲▼悠遊國旅振興計畫7/15上路。（圖／觀光局）

觀光旅遊業入園優惠

優惠方式

自由行旅客享有各票種門票3折入園優惠，遊客於入園前至線上預約網站，填寫代表人姓名、身份證字號、電話及電子信箱及入園人數，並取得電子憑證；於售票處出示電子憑證後，再依實際人數及票價購票入園。

主題樂園名單

合作之主題樂園業者可透過「悠遊國旅-3折遊樂園」查詢。

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國旅補助遊樂園飯店住宿

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