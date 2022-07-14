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國旅補助明起開搶！只有153萬名額　「訂房折1300」教戰一次看

▲▼雲品日月潭，日月潭雲品溫泉酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲悠遊國旅補助方案明起上路。（圖／記者蔡玟君攝）

記者楊晏琳／整理報導

國旅補助明（15日）起開搶！交通部觀光局砸55億元，推出悠遊國旅方案。自7/15至12/15止，自由行旅客於週日至周四入住指定旅宿，每晚最高可折1300元，主題樂園門票也同享3折優惠，但經費用罄就會提早結束。國旅振興開跑，《ETtoday新聞雲》整理相關優惠及申請步驟懶人包，教大家取得補助！

▲▼悠遊國旅振興計畫7/15上路。（圖／觀光局）

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個別旅客住宿優惠

活動時間、適用對象

本國國民，且為個別旅客或散客，自111年7月15日起，至111年12月15日止，入住有參加活動之合法旅宿業者，可享住宿優惠折抵方案，活動至經費用罄為止。

觀光局長張錫聰表示，若以20億估算自由行補助計畫，每人以補助1300元試算，等於補助名額約有153餘萬份，在經費用罄前兩週觀光局就會在網上公告

相關活動僅適用於平日（週日至週四）入住，週五、週六、中秋節連續假期（111年9月9日至9月11日）、國慶日連續假期（111年10月8日至10月10日）不適用。

折扣方式

每房最高可折抵800元，每一組身分證字號限用一次；符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗任一，可再加碼折抵500元，即每房最高補助1300元。

合作旅宿業者可至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區查詢；接種3劑疫苗之證明以衛生福利部或指揮中心認定之辨別方式為準。

訂房步驟

Step1.

直接向合作旅宿訂房後，於入住前或當日至活動專區，上傳身分證或健保卡任一（健保卡無照片亦可）正面圖檔，入住時即可直接享費用折抵。使用優惠折抵之該身分證字號旅客本人必須入住，並出示相關證件以供業者核對。

入住前或當日至活動專區上傳完整接種3劑疫苗證明，並於入住時出示證明，可再獲得500元加碼折抵。

▲▼申請國旅補助步驟。（圖／截自悠遊國旅網頁）

▲證件資料皆須正面清晰且無反光，拍照或電子圖檔皆可。（圖／截自悠遊國旅網頁，下同）※點圖放大

Step2.

上傳完畢後，輸入中文姓名及手機號碼，並核對身分證字號，若證號不對，表示照片不夠清晰，請重新操作上傳。

提醒民眾，輸入之手機號碼是供入住核對使用，如手機號碼錯誤或不實恐將無法獲得獎助。填寫完畢後，點擊確認送出即可。

▲▼申請國旅補助步驟。（圖／截自悠遊國旅網頁）

▲務必填寫正確的電話號碼，若號碼錯誤或不實恐無法獲得補助。※點圖放大

相關限制

1. 向旅行社購買機加酒自由行的行程者，應先向旅行社洽詢相關細節，再進一步辦理訂房作業；若旅行社確認民眾實際入住並符合獎助資格時，將由旅行社折抵住宿優惠。

2. 若旅客直接向旅宿業者訂房，且於入住前因活動預算已用罄，欲取消訂房者，仍應依個別旅客訂房定型化契約之規定辦理。

根據定型化契約規定，若旅宿業者在旅客訂房時已收取定金，而旅客在預定住宿日前14天通知取消，可請求業者退還全部定金；在住宿日前1天到第13天取消者則退還定金20~70%不等，住宿當天才通知或未通知者，業者可不退還定金。

▲▼悠遊國旅振興計畫7/15上路。（圖／觀光局）

觀光旅遊業入園優惠

優惠方式

自由行旅客享有各票種門票3折入園優惠，遊客於入園前至線上預約網站，填寫代表人姓名、身份證字號、電話及電子信箱及入園人數，並取得電子憑證；於售票處出示電子憑證後，再依實際人數及票價購票入園。

主題樂園名單

合作之主題樂園業者可透過「悠遊國旅-3折遊樂園」查詢。

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