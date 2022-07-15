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中西整合減重專家　幫助台灣減重20萬KG

▲▼減肥,減重,中西整合,中山醫學大學附設醫院,肥胖,七日孅,漢方,瘦身,哈孝遠。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

衛福部就公佈18歲以上成人的過胖比例創新高達到47.97%，等於每２個成年人就有一位體重過重！這狀況在專業醫師眼中看見極大警訊。

▲▼減肥,減重,中西整合,中山醫學大學附設醫院,肥胖,七日孅,漢方,瘦身,哈孝遠。（圖／宏睿國際提供）

喝茶　也能喝出易瘦體質

▲▼減肥,減重,中西整合,中山醫學大學附設醫院,肥胖,七日孅,漢方,瘦身,哈孝遠。（圖／宏睿國際提供）

中山醫學大學附設醫院「中西整合醫療科」林榮志醫師表示，現代人吃東西較油膩、又特別偏愛重口味，這些飲食方式都是造成身體肥胖的主因，不但營養不均、也容易引發各種疾病；因此將天然漢方成份，結合西醫萃取技術保留精華，研發出這款「七日孅」，讓一般人能夠在生活中就用喝茶的方式養出「易瘦體質」。

七種天然漢方黃金比例　三段式徹底瘦身
七種有效的天然漢方成份，包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」，體內腸壁的油脂廢物清除了，七天後連肚子都感覺平坦許多！第二階段進入「高排燃」階段，加入這幾年超人氣的「藤黃果」，這一次選用的美國超級藤黃果，其中HCA含量是其它藤黃果的3~4倍，它是最人氣的減肥聖品，能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪，也能同時抑制食慾、增加細胞燃燒氧化。最後一個階段要做到淨化纖體，就要透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」這幾個成份幫助體內的循環、不讓多餘脂肪被吸收，才能持續保持健康窈窕的好身材。

▲▼減肥,減重,中西整合,中山醫學大學附設醫院,肥胖,七日孅,漢方,瘦身,哈孝遠。（圖／宏睿國際提供）

哈孝遠三段式瘦身　一天一杯漢方「七日孅」愈喝愈瘦
哈孝遠從開始飲用「七日孅」冷泡茶包後，45天就瘦了12公斤，目前體重更持續往下，最重要的是只靠喝茶讓他在過程中輕鬆不感受到負擔，方便的飲用方式無論是出門錄影或外景只要有一杯水就可以完成。「七日孅」裡七種有效的天然成份，包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」；第二階段「高排燃」選用能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪的超人氣減肥聖品「藤黃果」；最後一個階段要做到淨化纖體，就要透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」以上成份幫助體內的循環、不讓多餘脂肪被吸收，持續保持窈窕好身材、短時間內就能感受到健康輕盈。

▲▼減肥,減重,中西整合,中山醫學大學附設醫院,肥胖,七日孅,漢方,瘦身,哈孝遠。（圖／宏睿國際提供）


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