談林智堅抄襲風波　張善政：重要的是民眾心裡那把尺

▲國民黨桃園市長參選人張善政今（14）日出席桃園市張氏宗親會後援會成立大會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（14）日出席桃園市張氏宗親會後援會成立大會，被媒體詢問有關林智堅論文抄襲風波時表示，對政治人物來講，誠信比學問重要。自己講什麼其實不重要，「重要是民眾心裡面那把尺，他們自己覺得這個人有沒有誠信，值不值支持，民眾心裡怎麼想，比我怎麼想更重要」。

張善政今天上午出席在八德區舉行的張氏宗親會後援會成立大會，受到上百民張姓宗親支持，對於宗親關心他身體狀況時說，目前身體感覺非常好，感謝宗親們的關懷。

會後張善政接受媒體聯訪時，被問及對手林智堅論文抄襲風波，他說：「其實有兩個原則，第一，對於政治人物來說，誠信比學問重要。第二，自己講什麼不重要，重要的是民眾心裡面那把尺，他們自己覺得這個人有沒有誠信，值不值支持，民眾心裡怎麼想，他們那把尺，比我怎麼想更重要。」

此外，媒體詢問根據台灣指標調查研究公司公布最新民調，年底桃園市長選戰支持度，依序為張善政31.3%、林智堅24.8%、賴香伶8.1%，張善政以6.5個百分點領先林。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天出席桃園市張氏宗親會後援會成立大會上致詞感謝宗親支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對於民調結果張善政表示，民調部分，自己一向平常心在看，起起落落，就是拼命勤走基層，與大家接觸，民調當做參考。

外界還關注藍營在桃園整合問題。張善政則回應：「整合會越來越好，包括邱奕勝議長要顧好議長的工作，我們這邊很需要他的支持，他會花時間過來，我非常有信心。至於羅智強原本要出席黃國園活動，則說臨時有事不能來，張善政強調，將來一定會有機會與羅智強一同出席活動。」

此外，有媒體詢問張接受媒體專訪時有提到這次選戰好像跟鄭文燦競選？張善政則回應：「這樣的想法來自於桃園鄉親，我直覺上也好像有這樣的感覺，所以與桃園鄉親有共同感覺，不是我一個人的感覺。」至於會不會擔心行政不中立？張善政則不想評論，認為對方會衡量他的尺度。

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