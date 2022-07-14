科技出身很會拼經濟？　她曝數據酸張善政：學歷好又不代表會做事

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選戰藍綠交鋒，國民黨參選人張善政解隔出關進入「戰鬥模式」，接受媒體專訪強調過去擔任科技部長的經驗。不過，民進黨桃園市議員參選人魏筠今（14日）透過臉書表示，張善政很愛說自己科技出身，很會拼經濟，但是他當行政院正副院長時經濟負成長，2015年第3季負0.28%、2015年第4季負0.2%，「國民黨覺得我們桃園人都沒出過社會嗎？學經歷好又不代表會做事」。

魏筠今天表示，國民黨一直強調張善政的學經歷很厲害，多專業，但事實真的是如此嗎？張善政很愛說自己科技出身，很會拼經濟，但是2016年5月11日他說「轉型正義能夠替我們的GDP增加多少？」，2017年1月26日稱「政府要搞好經濟」，2019年12月23日又說「現在決定統獨不是時候，先把經濟搞好」。

魏筠揭露，張善政在當行政院長、行政院副院長的時候，經濟負成長，2015年第3季負0.28%、2015年第4季負0.2%；反觀民進黨執政後，儘管經歷新冠肺炎，經濟仍然正成長，2021年第4季5.32％、2022年第1季3.14%。

魏筠直言，「國民黨覺得我們桃園人都沒出過社會嗎？學經歷好又不代表會做事。我看他（指張善政）的專業未必真，空口說白話，只能拿來撐場面騙選民」。