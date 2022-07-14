　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻來還鑰匙　遭色男拉下車毆打逼脫衣摸下體！警察敲門解危

 ▲桃園市邱姓男子去年11月與李姓友人口角後竟遷怒其妻，毆打後以菜刀要脅逼脫衣服推上床，親吻頸部、撫摸胸部與下體猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲邱姓男子去年11月與李姓友人口角後竟遷怒其妻，毆打後以菜刀要脅逼脫衣服推上床，親吻頸部、撫摸胸部與下體猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子去年11月間與李姓友人因細故口角，李請妻子交還鎖匙給邱，未料邱竟遷怒於李妻，趁其騎車到住處時竟怒嗆「我要把你的眼睛挖出來」，將李妻拉下車，徒手毆打造成多處受傷，還以菜刀逼迫上樓脫去衣物推上床，親吻頸部、襲胸與指侵下體強制猥褻，正欲性侵時，李男打電話請員警到場查看，李妻才倖免遭性侵；桃園地院法官審理後依傷害罪，處有期徒刑4月；又犯攜帶兇器強制性交未遂罪，處有期徒刑4年，還可上訴。

檢警調查，邱姓男子去年11月7日凌晨與李姓男子起口角爭執，李男委託妻子歸還邱男鑰匙；女子當天3時許騎機車到邱男家門外，卻見他怒氣沖沖叫道「我要把你眼睛挖出來」，隨後被邱強拉下車毆打，並以菜刀威脅逼迫進入屋內二樓臥房，邱強逼李妻脫去衣物推上床，關掉其手機，並親吻其頸部，再撫摸其胸部、下體等處，還說很喜歡她等語。

邱男抱怨李男「太囂張」，要用這樣報復，邱正欲進一步性侵時，警方在一樓敲門到場察看，邱硬著頭皮下樓應門，李妻則趁機打電話給丈夫，警方隨即查看發現在二樓發抖的李妻，桌上還有一把菜刀等證物，員警隨即逮捕邱男；桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌將邱男提起公訴。

桃園地院法官審理時，邱男坦承有毆打李妻，但否認性侵，辯稱只是想猥褻李妻，目的是想摸一下讓她丟臉而已；其辯護人則指稱，主觀上被告並無強制性交之犯意，其行為至多僅構成強制猥褻等語。法官則根據現場證物菜刀與醫院疑似性侵害事件驗傷診斷書，警方提供職務報告等佐證。

法官指出，性交不限於性器交合，以手指等其他部位侵入也算性侵，考量女子偵訊、審理時前後供述一致，不採信邱男說法。法官審酌，邱男無故傷害被害人女子，毀損其財物，為滿足一己私慾，漠視他人性自主權，持兇器對被害人強制性交未遂，客觀上足認已使被害人遭到驚嚇且心理創傷程度非輕，嚴重戕害其身心健康與身體完整性，迄今未與被害人達成和解或取得原諒。法官審結依攜帶兇器強制性交未遂罪判他有期徒刑4年、傷害罪部分則判處4月，本案還可上訴。

【更多新聞】

►快訊／控3名市長參選人偽遷戶籍　桃園空服員工會幹部按鈴聲告

恐怖安養院！父住半年瘦成43kg皮包骨　社會局查核「最高罰30萬」

67歲噁翁對11歲女童伸狼爪　先性騷擾再襲胸摸下體猥褻...下場曝

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
109年來只有6人做到！大谷翔平狂破紀錄　下一個挑戰棒球之神
王世堅送柯文哲「往台東單程車票」　車次、車號有玄機
快訊／山上徹也媽媽首發聲！　絕口不提統一教
指揮中心公布「確診死亡-1」　羅一鈞曝原因
40多歲女睡夢中過世後才知染疫　「無慢性病、打3劑疫苗」死因
快訊／今本土+27597！新北4718例最多　各縣市確診分佈
快訊／今增89死！　本土+27597
LIVE／陳時中請辭待批准　指揮中心最新說明
「超級月亮」大滿潮！　台南驚見海水倒灌
「海豹部隊」成員突暴斃！身高190耶魯金童撐過「地獄周」咳血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬尾熱褲女臉書PO文賣快篩　警佯裝大盤約面交...她辯不知違法

3好友咖啡廳「比手語」聊太嗨　「動作太大」路人誤會打架了

快訊／1個月2次工安意外！職安署下令：大潭電廠高空作業全面停工

畫面曝！大潭電廠「黑色13日」工人墜地亡　網見這標語嘆：太諷刺

「超級月亮」大滿潮！　台南安平海水倒灌...住家市場晴天也淹水

家中20萬現金消失！無闖入跡象　看監視器揪出鄰居：不是第一次了

人妻來還鑰匙　遭色男拉下車毆打逼脫衣摸下體！警察敲門解危

快訊／宜蘭五結建築材料行失火　1員工「35%燒燙傷」送醫

快訊／嘉義男大生墜樓！身體蜷曲倒臥校園草叢　送醫搶救不治

交通小隊長騎警用機車餐敘　「耗費公帑29元」代價罰5千

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

馬尾熱褲女臉書PO文賣快篩　警佯裝大盤約面交...她辯不知違法

3好友咖啡廳「比手語」聊太嗨　「動作太大」路人誤會打架了

快訊／1個月2次工安意外！職安署下令：大潭電廠高空作業全面停工

畫面曝！大潭電廠「黑色13日」工人墜地亡　網見這標語嘆：太諷刺

「超級月亮」大滿潮！　台南安平海水倒灌...住家市場晴天也淹水

家中20萬現金消失！無闖入跡象　看監視器揪出鄰居：不是第一次了

人妻來還鑰匙　遭色男拉下車毆打逼脫衣摸下體！警察敲門解危

快訊／宜蘭五結建築材料行失火　1員工「35%燒燙傷」送醫

快訊／嘉義男大生墜樓！身體蜷曲倒臥校園草叢　送醫搶救不治

交通小隊長騎警用機車餐敘　「耗費公帑29元」代價罰5千

《花千骨》拍電影版…白子晝是台灣演員！造型挨酸「沒仙氣，很接地氣」

陳時中稱對手「青年才俊」　喊話各提政見：讓台北市選民做選擇

全台唯一！長榮航空奪「全球二十大最佳航空公司」第八名

羊駝剃光毛！瞬間消風秒變「長脖子貴賓」...網笑：太神奇啦

朱俐靜強打精神最後錄影　陳漢典慟：完全看不出來她生病

馬尾熱褲女臉書PO文賣快篩　警佯裝大盤約面交...她辯不知違法

3好友咖啡廳「比手語」聊太嗨　「動作太大」路人誤會打架了

基隆+427！全市專責病房收治54人　林右昌：空床率53.4%

快訊／1個月2次工安意外！職安署下令：大潭電廠高空作業全面停工

還坐？！趕快起來活動身體　久坐不動恐有5大健康危機

遊客玩橡皮艇狂飆嗨翻！　下秒遭水上摩托車撞飛亡

社會熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

即／國道「囂張姐」衝台中機場　停留7小時原因曝

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

辣妹點頭幫口交　猴急哥凍未條硬上慘了

女護理師遭37秒緊盯！瓦斯阿伯「伸頭狂看」回應了

女老師遭學生性騷擾　被控刁難請假校方說話了

即／台電大潭電廠又傳意外　工人墜10米亡

「泰版温貞菱」下海！　客人完事見護照快崩潰

即／拖板車轉彎撞彎電桿　高雄這區域下午停電

新北男噴酒精消毒點菸　下秒全身成火球

被千萬賓利A到　台中姨一句話霸氣回應

更多熱門

相關新聞

六旬男畸戀11歲女童摟抱猥褻　噁男下場曝光

六旬男畸戀11歲女童摟抱猥褻　噁男下場曝光

桃園市夏姓男子因故結識僅11歲女童，去年2月間假借送其上下學途中，趁女童不注意時突然摟抱女童後再鬆手等方式性騷擾，同年10月帶女童至其住處房間內，撫摸其胸部與下體得逞，事後被警方循線查獲移送偵辦；桃園地院法官審理時，夏男坦承犯行，但在監視畫面才坦承犯行，法官審結依成年人故意對兒童犯性騷擾防治法罪，共2罪，各處拘役40日；又對未滿14歲女子為猥褻行為，處有期徒刑6月，拘役部分應執行拘役60日，還可上訴。

男速食店脫褲！被大姐一腳踹飛：滾...萬人喊療癒

男速食店脫褲！被大姐一腳踹飛：滾...萬人喊療癒

夫與友翻臉！　妻幫還車遭菜刀逼脫衣

夫與友翻臉！　妻幫還車遭菜刀逼脫衣

男子持菜刀石頭揮舞　警快打迅速制伏

男子持菜刀石頭揮舞　警快打迅速制伏

台南菜刀殺夫案南檢罪聲押王女

台南菜刀殺夫案南檢罪聲押王女

關鍵字：

噁男菜刀友人妻逼脫衣襲胸摸下體

讀者迴響

熱門新聞

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

她偷領2000萬「借弟弟買房」　老公刷簿吐血

即／國道「囂張姐」衝台中機場　停留7小時原因曝

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

「綠水鬼」摘掉10分鐘　他吃一餐70萬慘飛

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面