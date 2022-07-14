人妻來還鑰匙　遭色男拉下車毆打逼脫衣摸下體！警察敲門解危

▲邱姓男子去年11月與李姓友人口角後竟遷怒其妻，毆打後以菜刀要脅逼脫衣服推上床，親吻頸部、撫摸胸部與下體猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子去年11月間與李姓友人因細故口角，李請妻子交還鎖匙給邱，未料邱竟遷怒於李妻，趁其騎車到住處時竟怒嗆「我要把你的眼睛挖出來」，將李妻拉下車，徒手毆打造成多處受傷，還以菜刀逼迫上樓脫去衣物推上床，親吻頸部、襲胸與指侵下體強制猥褻，正欲性侵時，李男打電話請員警到場查看，李妻才倖免遭性侵；桃園地院法官審理後依傷害罪，處有期徒刑4月；又犯攜帶兇器強制性交未遂罪，處有期徒刑4年，還可上訴。

檢警調查，邱姓男子去年11月7日凌晨與李姓男子起口角爭執，李男委託妻子歸還邱男鑰匙；女子當天3時許騎機車到邱男家門外，卻見他怒氣沖沖叫道「我要把你眼睛挖出來」，隨後被邱強拉下車毆打，並以菜刀威脅逼迫進入屋內二樓臥房，邱強逼李妻脫去衣物推上床，關掉其手機，並親吻其頸部，再撫摸其胸部、下體等處，還說很喜歡她等語。

邱男抱怨李男「太囂張」，要用這樣報復，邱正欲進一步性侵時，警方在一樓敲門到場察看，邱硬著頭皮下樓應門，李妻則趁機打電話給丈夫，警方隨即查看發現在二樓發抖的李妻，桌上還有一把菜刀等證物，員警隨即逮捕邱男；桃檢複訊後依妨害性自主罪嫌將邱男提起公訴。

桃園地院法官審理時，邱男坦承有毆打李妻，但否認性侵，辯稱只是想猥褻李妻，目的是想摸一下讓她丟臉而已；其辯護人則指稱，主觀上被告並無強制性交之犯意，其行為至多僅構成強制猥褻等語。法官則根據現場證物菜刀與醫院疑似性侵害事件驗傷診斷書，警方提供職務報告等佐證。

法官指出，性交不限於性器交合，以手指等其他部位侵入也算性侵，考量女子偵訊、審理時前後供述一致，不採信邱男說法。法官審酌，邱男無故傷害被害人女子，毀損其財物，為滿足一己私慾，漠視他人性自主權，持兇器對被害人強制性交未遂，客觀上足認已使被害人遭到驚嚇且心理創傷程度非輕，嚴重戕害其身心健康與身體完整性，迄今未與被害人達成和解或取得原諒。法官審結依攜帶兇器強制性交未遂罪判他有期徒刑4年、傷害罪部分則判處4月，本案還可上訴。

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