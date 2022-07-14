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12歲兒慘淪欠稅人頭！家暴渣父成天喝酒　一家5口全靠阿嬤苦撐

▲行政執行署桃園分署人員近日強制執行催收牌照稅欠稅對象竟是12歲男童。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政執行署桃園分署人員近日強制執行催收牌照稅欠稅對象竟是12歲男童。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署近日強制執行積欠牌照稅案，催收對象竟是1名年僅12歲黃姓男童，其名下車輛因積欠牌照稅未繳被移送強制執行，分署人員調查後發現，黃童父親多年前購買車輛登記於黃童名下，但疑似沒收入未繳牌照稅才讓黃童成為強制執行對象，分署人員還查出黃童是家暴受虐兒，黃父長年酗酒，常對黃童與家人施暴，分署為避免不幸事件發生，已主動介入關懷並轉介社福機構協助。

桃園分署指出，這名還在念國小的12歲黃童，其名下轎車是2002年馬自達轎車，現因時間久遠已報廢環保回收，遭強制行主要是積欠2020年牌照稅與滯納金，合計共計10,480元，欠稅部分，分署人員只能讓其以分期繳納方式支付。

桃園分署針對黃童個案，昨（13）日至黃童位於大溪區住所查訪，據指出，該住址有黃童、黃父、祖母、2名兄姊等5人同住，據黃童祖母透露，黃童名下車輛係黃父購買，但卻登記黃童名下，實際上都是黃父使用，黃童的父母早已離婚，主要是被黃父家暴而離婚。

▲行政執行署桃園分署人員近日強制執行催收牌照稅欠稅對象竟是12歲男童，分署人員到黃童住處訪查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲行政執行署桃園分署人員近日強制執行催收牌照稅欠稅對象竟是12歲男童，分署人員到黃童住處訪查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃童祖母還說，黃父沒有工作、長年酗酒鬧事且前科累累，一家五口僅靠黃童祖母老年津貼與政府發給低收入戶，每月約1萬元左右補助過日，黃父常常酗酒，心情不好還會動手毆打家人，黃童之前就曾經被黃父狠狠毆打過，因此全家人都不敢與黃父互動，以免觸怒黃父，日前黃父喝酒後想毆打她，還好及時向已成年外孫求助前來阻止，才免於被施暴。

黃童表哥後來向法院申請保護令，黃童祖母擔心黃童與2位兄姊在黃父長期家暴陰影下，會對孩子成長與心理造成負面影響，桃園分署人員主動協助轉介桃園家扶中心與市府社會局協助，希望透過外部資源與政府公權力介入，得以改善黃童家庭困境。

桃園分署呼籲，民眾不應為逃避責任，任意將車輛登記在無經濟能力的未成年人名下。另外，使用車輛產生的牌照稅、ETC通行費、交通罰鍰，義務人於收到通知後，應主動於繳納期限內自行繳納，切勿有僥倖心理，否則將被移送強制執行扣押存款、薪資，拍賣車輛或不動產。桃園分署秉持落實公權力與依法執行立場，促使義務人主動履行繳納義務，確保國家公法債權實現外，如發現需要協助個案，將轉介家扶中心等社福機構或市政府社會局，或由桃園分署愛心社協助，以提供適時之助力。

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