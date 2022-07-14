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台東+347！新增4死亡案例「皆有慢性病史」　縣府籲落實防疫規範

▲台東今日+347。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+347。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣14日新增347位確診者，319名民眾戶籍或居住地分在台東、28名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案36810人、居隔者1212人。目前台東針對COVID-19確診者分流收治情況，截至7/13下午16點為止，住院收治人數為53人、加強版集中檢疫所為43人、居家照護現管人數有2092人。

台東縣衛生局表示，今日新增1養護機構群聚案件，總計縣內共有8養護、5監所、2身障機構群聚事件監控中，共新增36例確診個案。養護機構部分，新增17人確診(10住民、7員工)；監所新增19人(1員工、18住民)；身障機構無新增。

另外，中央今日也公布台東有4例本土病例確診死亡個案，第1案為60歲男性，已接種1劑新冠疫苗，有心臟、腎臟及癌症病史；第2案87歲女性，無接種新冠疫苗，有高血壓、腎臟病、糖尿病病史；第3案53歲男性，無接種新冠疫苗;有高血壓，糖尿病及癌症病史；第4案80歲男性，無接種新冠疫苗，有中風、糖尿病及高血壓病史。

台東縣衛生局表示，5月8日起中央診對密切接觸者僅針對確診個案同住親友及同寢室友匡列，密切接觸者又分已接種3劑新冠疫苗可選擇0+7或3+4；而未接種滿3劑應執行3+4，衛生單位針對0+7和3+4皆會發放3劑家用快篩試劑，但接觸者通知單僅針對選擇3+4接觸者發放。其他像是職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施，衛生單位不會開立隔離通知書。衛生局再次提醒密切接觸者居家隔離期間應落實1.除緊急就醫或避免生命危險、緊急危難以外，需在自己房內或家中不得外出。2.於居家隔離第3天或有症狀就應快篩1次;如為自主防疫期間則需注意。3.外出者應每2天快篩1次，確認陰性才可外出。4.自主防疫期間可以上班、外出採買民生用品。不得上課、參加聚會、聚餐、公眾集會或非急迫性就醫(例如體檢、定期回診)。

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