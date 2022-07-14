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台南確診+2051名　醫院維持禁止探病至7月底長照機構有條件開放

▲台南市副市長趙卿惠14日公布台南市14日新增2051名COVID-19本土個案，各級醫院維持禁止探病至7月底，長照機構有條件開放探病。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長趙卿惠14日公布台南市14日新增2051名COVID-19本土個案，各級醫院維持禁止探病至7月底，長照機構有條件開放探病。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市副市長趙卿惠14日公布台南市14日新增2051名COVID-19本土個案，統計自今2022年起至7月13日，台南市累計確診個案人數共285944名，全年齡累計確診百分比為15.4％；已解除隔離271316名、尚在隔離中14628名。

▲台南市副市長趙卿惠14日公布台南市14日新增2051名COVID-19本土個案，各級醫院維持禁止探病至7月底，長照機構有條件開放探病。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠14日公布台南市14日新增2051名COVID-19本土個案，各級醫院維持禁止探病至7月底，長照機構有條件開放探病。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠14日公布台南市14日新增2051名COVID-19本土個案，各級醫院維持禁止探病至7月底，長照機構有條件開放探病。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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衛生局13日邀集南區傳染病防治醫療網指揮官、副指揮官、疾管署南區管制中心及各專責醫院專家，召開線上協調指揮中心會議，會中作成相關決議包含「醫院探病管理維持現行措施直到7月31日，除例外情形皆禁止探視」及「7月16日起至31日，長照機構有條件開放探視，每位住民每日限探視1次，每位住民每次訪客至多3名（含兒童），探視採預約制。若機構發生確定病例，暫停開放探視，直至機構內連續7天無新增確定病例」，後續視疫情發展滾動式調整。

▲台南市副市長趙卿惠14日公布台南市14日新增2051名COVID-19本土個案，各級醫院維持禁止探病至7月底，長照機構有條件開放探病。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠14日公布台南市14日新增2051名COVID-19本土個案，各級醫院維持禁止探病至7月底，長照機構有條件開放探病。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市副市長趙卿惠14日公布台南市14日新增2051名COVID-19本土個案，各級醫院維持禁止探病至7月底，長照機構有條件開放探病。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另台南市6個月至5歲幼兒莫德納疫苗預計7月19日上午開放預約，7月22日起可前往專責醫院、嬰幼兒常規疫苗合約醫療院所及衛生所接種。家長可透過「台南打疫苗」系統，幫家中幼兒預約鄰近的接種地點，接種當日請攜帶幼兒的健保卡陪同前往。

▲台南市副市長趙卿惠14日公布台南市14日新增2051名COVID-19本土個案，各級醫院維持禁止探病至7月底，長照機構有條件開放探病。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計至7月13日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.9％、84.1％、1.3％、69.0％、3.5％，總接種劑次為4,615,542劑。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.6％、第2劑29.5％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.1％、第2劑83.6％、追加劑59.5％。

▲台南市副市長趙卿惠14日公布台南市14日新增2051名COVID-19本土個案，各級醫院維持禁止探病至7月底，長照機構有條件開放探病。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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