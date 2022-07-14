車輪卡沙地空轉　霧鹿警長使1絕招...四驅車拉繩索助脫困

▲霧鹿警長四驅車拉繩索助脫困。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局霧鹿派出所於日前，接獲勤指中心轉報有民眾車輛卡在沙地，警員抵達現場後，熟捻的套繩打結，一會兒工夫就將車拉出脫困。鍾姓民眾一再向員警感謝，所長也貼心提醒，千萬不要再為欣賞美景而涉險，以免發生意外事故。

台20線(南橫公路)因鬼斧神工的宏偉峽谷及古木參天的自然景觀而聞名，吸引國內外的遊(旅)客前來朝聖。來自屏東的鍾男(53歲)，駕車欲自台20線返回屏東，沿途欣賞峽谷美景，行經177公里處時，看到有一叉路往溪底峽谷方向，遂臨時起意驅車駛去。拍完溪底美景欲駕車返程，結果因溪底為沙石路段，導致車輪抓地力不足，就一直在原地空轉。眼看時間分秒過去，又怕趕不上台20線14時的管制通過時間，只好撥打110向警察求援。霧鹿派出所接獲勤指中心轉報，並得知上述狀況後，隨即駕駛自用四輪驅動吉普車，帶著繩索率同員警前往。抵達現場後，員警套繩打結將兩車繫牢，再一聲令下，兩車同時催油，協助車輛順利脫困。民眾一再感謝警察的援助，並說下次一定不會再開到溪底了。

關山警察分局表示，台20線在歷經13年的修整，於今(111)年5月1日正式全線「有條件通車」，吸引許多5、6年級生上山懷舊及遊(旅)客前往欣賞自然景緻。於此提醒民眾，請依路標指示方向及速限行駛，又山區小徑多，切勿涉險進入，以免發生意外事故。若有發現可疑人事物或是身體不適，請撥打110，無訊號請撥打112，以維護自身及行車安全。