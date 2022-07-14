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綠島「摩艾像」慘遭斷頭！兇手竟跟縣府有關　他嘆：不是第一次了

記者楊漢聲、黃資真／台東報導

台東縣綠島鄉石朗潛水區一處珊瑚礁岩，因為外型酷似復活島的「摩艾石像」，成為著名潛點，上個月25日卻有潛水教練下潛後發現礁岩已斷成兩半，疑似是遭外力撞斷。今（14）日台東縣府證實，兇手為縣府委託災修南寮漁港的外包廠商。

▲▼綠島「摩艾石像」珊瑚礁岩遭破壞。（圖／翻攝自臉書就是愛綠島）

▲▼綠島「摩艾石像」珊瑚礁岩遭破壞。（圖／翻攝自臉書就是愛綠島）▲▼綠島「摩艾石像」珊瑚礁岩遭破壞。（圖／翻攝自臉書就是愛綠島）

一名潛水教練26日在臉書社團「就是愛綠島」發影片指出，近日有人在綠島近海石朗著名潛點發現，造型長得像摩艾像的珊瑚礁岩斷成兩半，「整個小丑島的周邊砂地上，也都有被重物拖行留下的痕跡」，貼文曝光後，不少網友質疑是工程船疏失所致。

台東縣府農業處長許家豪回應，縣府查證後發現，的確是施工廠商在進行綠島南寮漁港的災修工程時所造成，當時廠商駕駛平台船，從台東準備載運大型消波塊到綠島，進港下錨時不慎破壞到珊瑚礁岩。

綠島鄉長謝賢裕表示，明日將專案派潛水人員下水進行蒐證，後續將相關案件陳報臺東縣政府對施工廠商進行約束或究責。

事實上類似情況已非第一次發生，一位潛水教練就提到，他在昨日下午4點帶著學員潛水到石朗保護區，發現施工單位直接將錨鍊壓在珊瑚礁上，幾分鐘後，大型的施工船隻就過來把錨粗暴的直接拉起，珊瑚也應聲斷裂，「被殘害的珊瑚已經不盡其數了」。

▲▼綠島海底珊瑚礁岩經常遭到破壞。（圖／民眾提供）

▲施工單位的錨鍊經常拉斷海底的珊瑚礁岩。（圖／民眾提供）

教練表示，他能夠理解漁港修復工程與架設消波塊都是為了大家的方便及安全，只是希望相關單位施工時能夠做更妥善的規劃，「石珊瑚依種類每年也只能長1-10公分，施工一次就毀掉這麼多的珊瑚非常不值得，珊瑚礁生態就像是海底的熱帶雨林，提供豐富多元的生物種類，海洋1/4的生物都棲息在珊瑚礁，可以說沒有珊瑚礁，魚類也非常難存活下去。」

教練也強調，不管是不是本島人，希望大家都能夠重視珊瑚礁遭破壞的問題，「不要本末倒置，為了容納更多遊客，而把原本吸引人的海洋世界破壞殆盡」。

▲▼綠島海底珊瑚礁岩經常遭到破壞。（圖／民眾提供）

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