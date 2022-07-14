「野菜靈獸」鹿野高台出沒　專屬AR熱氣球帶回家...還有刮刮樂

▲DIY專屬AR熱氣球帶回家還可抽線上刮刮樂。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今夏最熱門的「2022台灣國際熱氣球嘉年華」，將連續45天在鹿野高台熱鬧舉辦，不僅邀請到國內外熱氣球輪番上陣，週週有新球可看，今年更加入「獸夠了」野菜時尚館，以最夯的熱氣球及台東限定的野菜為主題，透過AR技術打造網路遊戲，歡迎全台民眾擺脫日常中的疲憊，將內心「獸夠了」的疫情影響、夏日高溫、工作壓力等，一起隨AR熱氣球放飛。

台東縣政府表示，野果野蔬是台東縣串連地方、觀光與日常的重要資產，今年特別與快樂媽咪工作團隊合作，邀請開發3D動作遊戲超過20年的昱泉國際共同設計，別出心裁譜出「獸夠了! 台東野菜時尚狂想曲」。「獸夠了」遊戲APP取材自台東野菜文化，並結合科技、人文、時尚，創造出一隻隻可愛又獨特的「野菜靈獸」穿梭遊戲間，未來野菜靈獸將積極參與各大活動，帶領大家了解台灣。



「獸夠了」遊戲APP也搭配熱氣球嘉年華，推出首款遊戲「獸夠了2D！我要台東3D元宇宙！」，邀請球友們手繪熱氣球，並進一步完成「立體AR手繪熱氣球」，輸入指定代號，即可讓手繪圖案顯示在AR熱氣球上。除了可以與獨一無二的專屬AR熱氣球合照留念，還可以玩手機遊戲參加「刮刮樂」抽獎活動，遊戲以餵食「野菜靈獸」為背景，透過民眾頻繁點擊螢幕，將裝在熱氣球中的野菜拋出，熱氣球隨著重量減輕越飛越高，靈獸們吃著吃著就「飽翻了」。

交觀處指出，民眾只要在「2022台灣國際熱氣球嘉年華」活動期間玩遊戲累積點數，並於8/15閉幕當天參加線上刮刮樂的抽獎活動，就能兌換熱氣球嘉年華限定款驚喜小禮物，玩越多次機會越多！若想擁有專屬「立體AR手繪熱氣球」，可至鹿野高台及舊站特區鐵花村尋找「獸夠了！台東野菜時尚狂想曲」貨櫃屋，購買「立體AR手繪熱氣球」售價$250/顆，即可取得專屬的遊戲密碼。