歐洲BA.5肆虐　「台北神童」柯文哲：台灣要出問題「就在40天內」

記者袁茵／台北報導

台灣新冠肺炎疫情雖然趨緩，但隨著BA.4、BA.5 出現又讓國際疫情再度升溫，而台北市長柯文哲14日也提及，近期BA.4、BA.5在歐洲復發，估計未來台灣要出問題的話就在40天，還有1個多月的時間可以觀察與準備。

柯文哲今天赴台北市議會施政報告，柯文哲提到，BA.4、BA.5在歐洲疫情復發，日韓確診數又上升，估計台灣若要出問題，就會在40天後，儘管目前疫情趨穩，但要利用1個多月時間將防疫系統整頓一遍；而確診數上升同時也得觀察死亡數，若確診數上升、死亡數沒上升，就代表疫情流感化，但如果兩者皆上升就不得輕敵，目前還有1個多月可觀察準備。

▲台北市長柯文哲進行施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

新黨台北市議員侯漢廷表示，「做一天和尚撞一天鐘，沒在防疫是（衛福部長）陳時中。」讓柯文哲聽聞後笑了幾聲。侯漢廷指出，今天仍有89人不幸亡於疫情，而柯文哲也有說可能40天後疫情再起，結果民進黨卻無動於衷、麻木不仁，每天這麼多人不幸亡故，卻能歌舞昇平、功成身退，彷彿榮耀在身，忙於選舉，是否覺得很荒謬？

柯文哲則說，他不在意陳時中選不選，但一定要先講誰接防疫指揮官，畢竟這個交接需要時間，不是這麼容易。

▼新黨台北市議員侯漢廷。（圖／記者林敬旻攝）