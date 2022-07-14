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台南善心企業捐贈救災護目鏡　保護消防弟兄救災安全

▲隆宜實業有限公司熱心公益，公司負責人兼任台南市消防局安和義消顧問李瑞祺，捐贈公司自產R8130及P9075兩款救災用護目鏡各240組，價值約新台幣14萬元，保護第六大隊消防弟兄安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲隆宜實業有限公司熱心公益，公司負責人兼任台南市消防局安和義消顧問李瑞祺，捐贈公司自產R8130及P9075兩款救災用護目鏡各240組，價值約新台幣14萬元，保護第六大隊消防弟兄安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南在地企業隆宜實業有限公司熱心公益，公司負責人兼任台南市消防局安和義消顧問李瑞祺，知悉消防局第六救災救護大隊救災缺少護目鏡，立即主動表示願意捐贈公司自產R8130及P9075兩款救災用護目鏡各240組，價值約新台幣14萬元，保護第六大隊暨所屬中、分隊消防弟兄救災安全。

隆宜實業有限公司自1983年以來，一直致力於太陽眼鏡、工業眼鏡、滑雪眼鏡、運動用眼鏡之設計、生產、組裝並外銷至全世界。另在大陸廈門有設廠專門生產各式太陽眼鏡以符合世界各國客源。為了增強公司之合作實踐，提升產品品質，並不斷提高客戶滿意度，該公司在1999年2月得到ISO9001證書，2005年開始，還是少數在台灣獲得SA8000證書的公司。公司負責人李瑞祺表示公司經營理念為「品質第一，客戶優先，合乎法規及安全要求」。

▲隆宜實業有限公司熱心公益，公司負責人兼任台南市消防局安和義消顧問李瑞祺，捐贈公司自產R8130及P9075兩款救災用護目鏡各240組，價值約新台幣14萬元，保護第六大隊消防弟兄安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第六大隊長大隊長邱淵明表示，消防人員的救災安全是六大隊一直以來貫徹的目標，感謝隆宜實業有限公司的大力支持，捐贈公司自產480組護目鏡配發至本大隊暨所屬中、分隊，強化個人救災裝備，讓同仁安全救災，讓市民朋友安心生活。

消防局局長李明峯表示，再次感謝隆宜實業有限公司於消防工作的支持與肯定，消防人員處於高風險環境中進行災害搶救及人命救助，唯有性能良好之個人防護裝備得以保護自身安全。由於政府資源有限，但民間力量無窮，此義舉不但照顧消防救災人員，更足以為社會標竿、義行典範。

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