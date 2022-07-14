「超級月亮」大滿潮！　台南安平海水倒灌...住家市場晴天也淹水

▲適逢滿月，台南安平運河旁發生海水倒灌情形，沒下雨卻出現路面積水、車輛經過揚起水花。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅、蔡怡萍／台南報導

大晴天卻淹水？台南市安平運河旁路面今日（14）上午出現積水情形，車輛經過揚起不小水花，水還淹進一旁民宅造成家電受損，原來是這2天適逢大潮，今天是農曆6月16日，早上8點07分滿潮造成海水倒灌，而氣象局昨天就對此發出提醒，今明2天西南部沿海低漥地區須注意局部淹水現象。

▲台南安平路和同平路因大潮都發生海水倒灌現象，積水幾乎就要淹進一旁民宅。



今日凌晨2點38分今年最大、也是最後一次的滿月「超級月亮」登場，也引發年度天文大潮，但喜迎又大又圓的滿月之後，台南市安平一帶鄰近海邊低窪地區，安平路和同平路一帶，當地居民今天一早卻面臨海水倒灌現象，台南市議員李啟維得知後，除了要求水利局加強預防管理之外，也呼籲大家不用過度恐慌，畢竟這是自然現象，和下雨淹水狀況不一樣。據了解，部分住戶不僅家中淹水，也造成部分家電損害無法使用，也有市場因為積水，攤販雙腳踩在水中叫賣。

台南市李啟維議員表示，這幾天因為大潮，陸陸續續接到民眾反映海水倒灌，尤其在今天特別嚴重，大家擔憂萬一如果下雨，是否會淹得更嚴重，他除了馬上要求相關單位做好交通維護之外，也認為這和下雨淹水狀況不一樣，他表示下雨淹水是因為排水有問題，漲潮淹水是出現在低窪處滿水位，成因不同。

李議員說他到安平路現場了解，在安平路和湖美街T字路口因較低窪有積水現象，確實會造成路過車輛濺水，有必要加以管制疏導，至於同平路雖設有小型抽水站，但是功能不大，有必要檢討改進。