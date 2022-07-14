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台南開基開山宮　百年神像失而復得回娘家

▲台南市中西區的「開基開山宮」所祀奉的三十六官將立體神像，早年時遭竊12尊，使得神尊流落外界，廟方多年來極力尋找，再次找回「何仙姑」與「鄞（音同銀）仙姑」2尊神像，意義非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區的「開基開山宮」所祀奉的三十六官將立體神像，早年時遭竊12尊，使得神尊流落外界，廟方多年來極力尋找，再次找回「何仙姑」與「鄞（音同銀）仙姑」2尊神像，意義非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區的「開基開山宮」所祀奉的三十六官將立體神像，早年時遭竊12尊，使得神尊流落外界，廟方多年來極力尋找，陸陸續續找回6尊神像，睽違10多年後，再次找回「何仙姑」與「鄞（音同銀）仙姑」2尊神像，廟方於14日上午安排儀式迎神回鑾安座，意義非凡。

▲台南市中西區的「開基開山宮」所祀奉的三十六官將立體神像，早年時遭竊12尊，使得神尊流落外界，廟方多年來極力尋找，再次找回「何仙姑」與「鄞（音同銀）仙姑」2尊神像，意義非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區的「開基開山宮」所祀奉的三十六官將立體神像，早年時遭竊12尊，使得神尊流落外界，廟方多年來極力尋找，再次找回「何仙姑」與「鄞（音同銀）仙姑」2尊神像，意義非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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位於台南市中西區民生路的「開基開山宮」，是知名歷史廟宇，兩側牆上祀奉神祇為三十六官將立體神像，在台灣廟宇中實屬罕見。這批神像在日治時期的寺廟台帳就已有登記，在1940年的《民俗臺灣》書中更留下照片。此次回家的兩位神尊「何仙姑」與「鄞仙姑」，經比對日治時期照片，確定是當年神尊無誤，可惜鄞仙姑右手握的劍巳經斷掉了，只剩下劍殻。台南中醫師高國欽，著有「保生大帝藥籤再解」一書，虔誠贊助廟方相關經費，成就歷史美事。

▲台南市中西區的「開基開山宮」所祀奉的三十六官將立體神像，早年時遭竊12尊，使得神尊流落外界，廟方多年來極力尋找，再次找回「何仙姑」與「鄞（音同銀）仙姑」2尊神像，意義非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「開基開山宮」，兩側牆上祀奉神祇為三十六官將立體神像，在日治時期的寺廟台帳就已有登記，在1940年的《民俗臺灣》書中更留下照片。（摘自國家文化資料庫）。

▲台南市中西區的「開基開山宮」所祀奉的三十六官將立體神像，早年時遭竊12尊，使得神尊流落外界，廟方多年來極力尋找，再次找回「何仙姑」與「鄞（音同銀）仙姑」2尊神像，意義非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區的「開基開山宮」所祀奉的三十六官將立體神像，早年時遭竊12尊，使得神尊流落外界，廟方多年來極力尋找，再次找回「何仙姑」與「鄞（音同銀）仙姑」2尊神像，意義非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區的「開基開山宮」所祀奉的三十六官將立體神像，早年時遭竊12尊，使得神尊流落外界，廟方多年來極力尋找，再次找回「何仙姑」與「鄞（音同銀）仙姑」2尊神像，意義非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開山宮總幹事陳建良表示，三十六官將神像年代破百年，全為木雕神像，神態各異、造型獨特，雕工細緻、栩栩如生，但1981年左右遭竊遺失12尊。廟方雖另聘匠師予以補足，但仍然努力尋找原神尊下落。10多年前找回6尊，這次多年後再度找回2尊，可說是可喜可賀。

▲台南市中西區的「開基開山宮」所祀奉的三十六官將立體神像，早年時遭竊12尊，使得神尊流落外界，廟方多年來極力尋找，再次找回「何仙姑」與「鄞（音同銀）仙姑」2尊神像，意義非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市中西區的「開基開山宮」所祀奉的三十六官將立體神像，早年時遭竊12尊，使得神尊流落外界，廟方多年來極力尋找，再次找回「何仙姑」與「鄞（音同銀）仙姑」2尊神像，意義非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟方表示，這次找回的「何仙姑」與「鄞仙姑」，輾轉流落到大陸，經台商在廈門收購後，帶回台灣供奉。後來其友人到家中泡茶，認得可能是台南開基開山宮遺失在外的三十六官將，經開山宮執事確認無誤。後善心人士居中協調，對方亦願意與廟方結善緣，將神尊歸還予廟方，廟方始順利恭迎勤、紀二仙姑回鑾。

▲台南市中西區的「開基開山宮」所祀奉的三十六官將立體神像，早年時遭竊12尊，使得神尊流落外界，廟方多年來極力尋找，再次找回「何仙姑」與「鄞（音同銀）仙姑」2尊神像，意義非凡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開山宮主祀保生大帝，以及隋朝開台虎賁中郎將陳稜。據說開山宮自明鄭時期就已經存在，且17世紀初即從白礁請來保生大帝供奉，康熙年間的台灣縣志即有此廟記載。廟中文物繁盛，不但收藏同治七年重修時所設之香爐與藥籤刻版，更收藏附屬軒社「和樂社」多件百年繡旗，日治時期更常在當時報章中，見到開山宮參加各式活動的新聞；據廟方說法，為避免跟開山神社（今延平郡王祠）同名，當時曾被要求易名為「開仙宮」。如今開山宮則是中西區知名地方信仰中心。

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