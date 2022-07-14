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恐嚇顏清標父女...嗆讓2人「吃慶記」　男：寫信時頭腦不清楚

▲顏清標女兒顏莉敏對父親手術非常不捨。（圖／ETtoday資料照）

▲鎮瀾宮董事長顏清標（前排中）與女兒顏莉敏今年1月收到恐嚇信，犯嫌依偽造文書判3月。（圖／ETtoday資料照）

記者黃資真／台中報導

台中市前議長顏清標、顏莉敏父女，今年1月收到恐嚇信，內容要求兩人辭去鎮瀾宮董事長、台中市議員，否則就請兩人「吃慶記」。經調查，這名恐嚇人身分為台南一名陳姓男子，法官審理後，認定陳姓男子犯行明確，依偽造私文書罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，陳男今年1月27日在台南住處寫下一封恐嚇信，內容提到：「如果顏清標不辭鎮瀾宮董事長，嚴（筆誤）莉敏不辭市議員，我將各送一顆"慶記"給你(妳)們。妳們顏家是惡霸，以惡制惡。」

為避免被追查，陳男署名「黃清井」，同天前往郵局寄出。顏莉敏服務處在2月7日收到恐嚇信後，顏家兩父女隨即報警提告。審理時陳男辯稱，因自身患有思覺失調症，寫信時處於頭腦不清楚的狀態，還提出診斷書證明。

但法官審問陳男：「既然知道用自己的名字會被查出來，顯然也知道自己所為會構成犯罪，是否如此？」陳男回答：「是」認定陳男仍知道冒用他人名義以規避追查，顯然清楚自己所做的是違法行為。

法官依據上開辯詞，難認陳男當時有因病而減低或喪失辨識其行為違法之能力，故不減輕其刑或免除刑責，仍依偽造文書罪判刑3月，可上訴。

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