台南海水淡化廠興建環評過關　穩定民生及產業用水

▲行政院環保署通過「台南海水淡化廠興建計畫」審查，台南海淡未來可以提供每日20萬噸供水，穩定台南民生及公共给水降低缺水風險。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院環保署13日通過「台南海水淡化廠興建計畫」環評審查，台南海淡廠未來可以提供每日20萬噸供水，穩定台南民生及公共给水降低缺水風險。

行政院環保署13日召開環境影響評估審查委員會會議，審查「台南海水淡化廠興建計畫」，開發單位水利署南區水資源局承諾，未來將以分期開發、夏季降載產水、減少耗電及綠能發電、節能減碳等規劃，營造友善環境，降低開發衝擊，獲得委員認同，會議決議為無須進行第二階段環評並通過環評大會審查，台南海淡未來可以提供每日20萬噸供水，穩定台南民生及公共给水降低缺水風險。

因近年氣候變遷降雨極端化，造成旱澇越趨明顯，2021年上半年全台遭逢56年最嚴重乾旱，台南地區於2月即進入橙燈減量供水，也造成民生及產業用水的不便，市長黃偉哲相當關心台南缺水問題，除了民眾節約用水外，多次積極呼籲中央能透過多元供水，增加水資源開闢，盼能穩定本市民生，農業及產業用水。

台南市水利局說明，這次會議環評委員亦建議開發單位取得建築物使用執照半年內取得綠建築標章、海洋爬蟲類監測頻率除春秋兩季外，另每年夏季增加執行1次調查；另外植栽以原生種為主，施工及營運期間不可使用化學毒性藥劑；還有施工期間4/5以上運輸車輛及1/5以上施工機具取得自主管理標章，至少20%為五期以上排放標準車輛，均獲得開發單位正面回應允諾辦理，後續台南市政府也會持續督促開發單位依環評承諾事項辦理，保護生態環境，及加強和當地漁民溝通和文化資產保存，以利計畫順利推動，因應氣候變遷缺水危機。