「抗詐崛起創意梗圖」　屏東縣警方網路徵選活動開跑

▲屏東縣政府警察局與屏東縣警察之友會為防制詐騙，合辦「抗詐崛起創意梗圖」網路徵選活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局與屏東縣警察之友會為防制詐騙，合辦「抗詐崛起創意梗圖」網路徵選活動，依各年齡層分3組評選，每組第1名最高可獲得新臺幣1萬元面額之禮卷與獎狀，還有佳作10名，獎勵優渥！相關報名資訊可到「屏東縣政府警察局」或「屏東縣政府警察局刑警大隊」粉專官網下載。

屏東縣警方表示，隨著資訊科技產業發展，每人每日至少花費4小時以上將目光聚焦於屏幕上，詐騙集團亦隱身於屏幕後，以鍵盤廣傳各類誘騙訊息與話術詐財；而今年至6月止受理高發詐騙案件，財損金額最高前5名，依次為「投資詐欺」3億1075萬餘元、「假冒機構(公務員)」案類財損金額3400萬餘元、「解除分期付款詐騙(ATM)」案類財損金額1949萬餘元、假交友(徵婚詐財)1380萬餘元、猜猜我是誰986萬餘元。

分析原因，被害人多因輕信網路訊息，或因未接收時下最新詐騙手法與防制技巧等資訊，即時辨識所接收網路訊息是否為詐騙集團話術，招致財產損失。警方因此與屏東縣警友會合辦「抗詐崛起創意梗圖」活動，即日起至8月3日止，避免民眾再度被騙。

縣警局長劉印宮表示，為貫徹縣長潘孟安守護縣民安居樂業策略，除因應行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」政策與「打詐國家隊」成立，先於縣府6月份治安會報中提議，編組團隊合作成立「打詐縣府隊」，全面運用所屬粉絲專頁官網上載各類辨識詐騙手法與防制技巧等資訊；這次舉辦「抗詐崛起創意梗圖」網路徵選活動，請民眾準備手刀到「屏東縣政府警察局」或「屏東縣政府警察局刑警大隊」粉專官網下載報名表，藉由設計創意梗圖網路徵選方式，全民齊心「藝起抗詐」，守護你我財產安全，打造屏東縣為安居樂業宜居幸福城市。