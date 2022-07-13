恐怖安養院！父住半年瘦成43kg皮包骨　社會局查核「最高罰30萬」

▲桃園市慈航長照中心遭指控住民住院半年瘦成皮包骨，全身長滿褥瘡，家屬要求院方給個交代。（圖／翻攝自慈航長照中心官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市私立慈航老人長期照顧中心遭民眾指控，老父住進照顧中心後因發燒須送醫治療，家屬趕到醫院後驚見6旬父親竟瘦成皮包骨，而且渾身長滿褥瘡，懷疑院方照顧不當要求給個說明，院方只回了一句「這不關我們的事」，家屬氣憤不已找律師準備提告。慈航長照中心今天面對媒體採訪，只表示未授權不做任何回應，目前已與家屬循法律途徑解決。桃園市政府社會局強調，今日已派員到中心查核，若確有照顧疏失狀況，將依法開罰最高30萬元罰鍰，並限期改善。

▲桃園市龍潭區慈航長照中心遭指控住民疑遭不當照顧，圖為院方官網上的三人房。（圖／翻攝自慈航長照中心官網）

據指出，慈航長照中心於2003年成立，位於龍潭區，翁姓負責人早年在龍潭經營食品行業，公司關閉後改經營長照中心，慈航常照中心主打風景宜人、專業照護，並以「長輩安心、家屬放心」口號吸引住民，但有家屬向媒體投訴，父親2年前中風後日常生活無法自理，需要他人幫忙照顧，但父親不願造成兒女負擔，家人經討論後決定讓父親入住長照中心。

▲桃園市龍潭區慈航長照中心遭指控住民疑遭不當照顧，圖為院方官網上的老人在院區內看電視，另委請外籍看護工照顧。（圖／翻攝自慈航長照中心官網）

家人再三檢視後選定慈航長照中心讓父親入住，原以為父親在專業護理師照顧下應該能獲得最好療養，讓老父安享晚年，未料卻讓父親落入痛苦深淵，去年探視時還能與父親交談，但今年起因疫情因素無法探視父親，院方亦不安排家人與住民透過視訊通話，沒想到，6月初接到長照中心電話，指稱父親發燒已被送到醫院治療，家人趕往醫院探視竟發現，父親竟瘦成皮包骨，原本67公斤僅剩43公斤，且臥床部位長滿褥瘡，身上幾乎體無完膚，家人見狀氣憤不已，質疑父親在長照中心期間到底是被如何「照顧」的。

家人向慈航詢問要求給個說明，長照中心竟說，「這不關我們的事」，後來打電話詢問，院方人員甚至以「難道我們要保證每位住民都養得白白胖胖嗎」，更聲稱沒有義務回答問題，隨即掛上電話，家屬除辦理退院手續外，並已委請律師準備提告。

慈航長照中心今天面對媒體詢問時指出，有關本案因未獲得授權說明，因此不做任何回應，院方已與當事人準備走法律訴訟解決。至於當事人在院區過程係屬於個人隱私，院方不能提供相關訊息，隨即掛上電話。

▲桃園市龍潭區慈航長照中心遭指控住民疑遭不當照顧，市府社會局老人福利科科長施威良回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對此案，桃園市政府社會局老人福利科科長施威良透過書面回應：

一、有關龍潭區老人長照中心老人照顧一案，本局已調查中，今日已會同護理專家至機構查核照顧紀錄和照顧狀況。

二、如確有照顧疏失等狀況，將依老人福利法48條規定，依情節處以6萬元以上30萬元以下罰鍰，及限期改善。

三、後續本局將加強輔導及稽查，以確保住宿機構的長輩獲得妥適照顧。

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