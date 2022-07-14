西門町驚爆擄人！3男1女埋伏網咖綁架肉票　幕後竟為這款夯錶

▲板橋分局警方攔截車輛破窗壓制4犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區2位民眾向熟識的友人購買Swatch聯名Omega登月錶，各自匯了2萬多元卻遲遲拿不到手錶，最後不買了！要求退返款項，對方卻不斷找理由拖延，2人氣炸，夥同3友人將人從網咖裡押走，他父親得知後先約定付款地點後報警，警方獲報在板橋區攔截車輛，救出被害人，訊後將4人依妨害自由及妨害公務罪移送偵辦，並將追捕另一名在逃犯嫌。

據悉，35歲金姓女子與21歲鄭姓男子得知友人28歲楊姓男子有在賣時下正夯的Swatch聯名Omega登月錶，分別匯了2萬4900元及2萬2300元，但楊男收到錢卻百般推託不給錶，2人乾脆不買了，要求他退返款項，楊男到嘴的肉豈會鬆口，開始找理由拒退款。

▼板橋分局警方在文化路二段攔截破窗 。（圖／記者陳以昇翻攝）

13日晚間8時許，金女與鄭男越想越氣，得知楊男出沒在台北市萬華區峨嵋街一家網咖，於是找來35歲吳男及48歲仲男、29歲薛男，5人開車到網咖將他強行押走，楊男哀求真的沒錢還，最後押他回家要錢，楊父面對5人登門討債，雙手一攤不願代子償還，5人只好再將楊男押走離開。



楊父見兒子在被押走立即報警，警方獲報與楊父協議，要他再與犯嫌相約晚間11時到板橋區民權路住家付款放人。警方則到場埋伏，5人到楊男家前發現有異，隨即驅車離開，警方立刻尾隨，雙方在市區追逐，過程中48歲仲男先下車烙跑，14日凌晨2時許，警方見時機成熟在板橋區文化路二段進行攔截圍捕。

鄭男等4人發現被警車圍住不願就範，還企圖倒車衝撞警方，最後在強勢警力圍捕下，破窗救人，當場逮捕3男1女，並成功救出受害的楊男，訊後依妨害自由及妨害公務罪嫌移送偵辦，並追捕在逃的仲姓男子到案。

▼板橋分局將4人移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）