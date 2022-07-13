台66平鎮段小貨車「1撞3」　全線封閉車流一度回堵5公里

▲台66線快速道路平鎮段西向20.5K處13日上午發生4輛車追撞車禍意外，所幸無人受傷，平鎮警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台66線快速公路西向平鎮段13日上午發生3輛貨車與1輛轎車追撞事故，造成快速道路嚴重壅塞至大溪端約5公里，警方查出疑似小貨車未注意前方車況，失控撞上前方3輛車釀禍，警方為4名駕駛進行酒測，酒測值為零，所幸連環車會未造成人員傷亡，至於真正肇事原因則由警方調查釐清。

▲台66線快速道路平鎮段西向20.5K處13日上午發生4輛車追撞車禍意外，平鎮警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，13日9時43分許接獲報案指稱，台66線西向20.5公里處發生4車連環撞事故，交通分隊到場發現，1輛白色轎車追撞前方3輛貨車，經查是47歲陳姓男子駕駛小貨車時疑似未注意前車狀況，自後碰撞前方3部同向車輛，造成4輛連環撞意外，現場零件散落一地，因事故現場佔用內、外車道，嚴重阻礙後方車流，後方則回堵至大溪端，長度約5公里。

▲台66線快速道路平鎮段西向20.5K處13日上午發生4輛車追撞車禍意外，警消與警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分表示，員警為4名車主進行酒測，酒測值均為零，所幸未釀成人員傷亡，4輛車都有受損，至於本起交通事故發生原因，警方正調查釐清中，警方在現場疏導交通後，於40分鐘內順利排除路障，台66線西向交通於上午11時許恢復正常通行。

【更多新聞】

►「有人被綁勒索」字條求援 贖金才到手警員秒出現...30萬掉滿地

►恐怖安養院！父住半年瘦成43kg皮包骨 社會局查核「最高罰30萬」

►獨臂養父市場輪椅乞討 啃老孽子4度搶錢得手500...下場出爐