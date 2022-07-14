毒蟲菸盒藏安毒露饀　當街拒捕與警扭打…4騎士湧上幫壓制

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區交通分隊警員12日晚間6時許，在大觀街執行勤務時，發現52歲洪姓男子神情有異，更是毒品列管人口，隨後在他身上搜出安毒，高男趁警員不注意轉身狂逃，最後被攔下與警員發生扭打，路過的騎士見狀停下車加入協助，在警民合作下將他壓制逮捕，訊後依毒品罪移送偵辦。

▲洪男被警員搜出毒品要逃逸，在警民合作下將他壓制逮捕（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，新莊警分局交通分隊警員高銘佑在路口執行交整勤務，見高男騎機車在停等紅綠燈，兩人對上眼，洪男還刻意迴避眼神，警員直覺有異，上前攔查，並要求提供駕行照及身分證，經M-Police小電腦查詢，洪男是毒品列管人口，更在他香菸盒內找到一包毒品安非他命。

▼洪男訊後依毒品罪移送 。（圖／記者陳以昇翻攝）

洪男當場坦承擁毒吸食，原本假意配合，突然轉身逃逸，警員也立即作出反制抓他領口，雙方當街爆發肢體拉扯，眼看洪男就要被掙脫。剛好當時正逢下班時間，人車鼎沸，路過的民眾及機車騎士紛紛停下車，約有4位騎士停下車協助警員壓制洪男。在警民合作下，洪男順利遭逮捕帶回分隊偵訊，訊後依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▼洪男持有毒品安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝）