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全台首例！台大醫院細胞治療大突破　10歲血癌病童「完全康復」

▲▼CD19 CAR-T細胞治療突破性成果，臺大醫院幫助女童順利康復重獲新生。（圖／記者洪巧藍攝）

▲CD19 CAR-T細胞治療突破性成果，台大醫院幫助女童順利康復重獲新生。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

血癌治療新進展！10歲小女孩亭亭4年前罹患兒童B細胞急性淋巴性白血病，經過一線治療仍復發，過去得靠等待幹細胞移植搶命，台大醫院協助下，她成為台灣第一位接受正式CD19 CAR-T細胞治療的病患，現在已經完全康復，體內檢測不出殘存癌細胞，重獲新生。

台大醫院今天舉辦「CD19 CAR-T細胞治療突破性成果，台大醫院幫助女童順利康復重獲新生」記者會，院長吳明賢分享，2012年美國有位小女孩Emily，在罹患了急性淋巴性白血病之後，成為全球第一個接受CD19 CAR-T細胞治療的兒童，她身體内的癌細胞已經完全根除，這十年來每一年Emily都會PO一張照片，向全世界宣告自己沒有受到癌症的侵襲，又健康的活過一年了。

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台大醫院小兒部主任李旺祚說明，癌症是台灣兒童的第二大死因，根據統計，台灣每年約有500位新發病癌症兒童，其中25%都是屬於「兒童B細胞急性淋巴性白血病」。

李旺祚解釋，這群癌症病童第一線治療約有85%可以痊癒，但其中仍有約15%小朋友治療反應不佳或復發，需要進行異體造血幹細胞移植，但移植需找尋合適的幹細胞捐贈者並需長期服用免疫抑制劑，以避免排斥反應，病童的抗病過程往往從2到3年變成一輩子，身心負擔極大，父母更是不捨看到孩子一輩子要活在疾病限制中。

▲▼台大醫院血液腫瘤科醫師周獻堂。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫院血液腫瘤科醫師周獻堂。（圖／台大醫院提供）

台大醫院血液腫瘤科醫師周獻堂分享，亭亭6歲時診斷兒童B細胞急性淋巴性白血病，且檢查發現是表達有CD19的壞細胞標誌，經相關染色體、基因檢查分析，當時已經知道是比較困難痊癒的類型，並接受為期3年的高危險群化療方案，之後一度偵測不到殘存癌細胞，但仍不幸復發，即便採取新式標把藥物也無法去除癌細胞，經過父母討論，決定採取CAR-T細胞治療。

CAR-T細胞是嵌合抗原受體T細胞的簡稱，適用於難治與復發型的「B細胞急性淋巴性白血病」與「B細胞淋巴瘤」患者，周獻堂說明，其治療原理是仰賴高技術的基因工程，先從病人體內分離出T細胞，並透過基因改造，在T細胞上安裝可以鎖定癌細胞的導航標靶，如同一支可精準、持續消滅癌細胞的免疫大軍，一次性注射即有望為病童帶來治癒希望。

▲▼台大醫院幫女童病患執行CD19 CAR-T細胞治療。（圖／台大醫院提供）

▲台大醫院幫女童病患執行CD19 CAR-T細胞治療。（圖／台大醫院提供）

台大醫院表示，今年4月台大率先成為台灣首家可提供正式臨床使用CD19 CAR-T細胞治療醫學中心，亭亭就是全台第一個接受治療且完全康復個案，目前已驗不到癌細胞，後續還是要持續觀察，台大醫院也期許未來能造福更多需要治療的患者，免除癌症治療效果不佳及復發風險。

不過，這項治療目前還沒有健保給付，患者必須自費接受治療。

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