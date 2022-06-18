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快訊／連戰傳小中風「住院中」　一度進了加護病房

▲▼李登輝追思會-連戰。（圖／記者周宸亘攝）

▲連戰。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

高齡85歲的前副總統連戰近日傳出，因身體不適住進台大醫院加護病房已數日，不過，有知情人士指出，應是先前血壓稍高問題，問題不大，目前恢復良好，已轉入一般病房。

據了解，連戰因年事已高，自2020年起這兩年先後因心臟疾病、罹癌而開刀住院，健康狀況雖大不如前，但仍已控制多年；連戰2021年因被爆出施打「特權疫苗」爭議，後來才知道原來是罹癌開刀，在醫師考量下建議接種疫苗。

外傳這次住進台大醫院則是因小中風。據悉，目前已轉一般病房，持續治療中。

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