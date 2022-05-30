他全家5確診「妻中重症住院」轟台大醫！PTT創世神抓疑點出手制裁

▲本土疫情持續延燒。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者朱祖儀／綜合報導

先前基隆一名阿嬤抱怨，3歲孫子發高燒送急診，結果只做了快篩、拿藥之後，就被基隆長庚趕回家了。當時指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞雖然做出回應，但仍有網友不滿發文，指出全家5個人都確診了，他和小孩都燒到40度左右，但台大醫師卻都認為是輕症，痛批「幹你XXXXX的超前部署，兩年過去，什麼都沒有」，卻被PTT創設人杜奕瑾抓到疑點。

羅一鈞先前針對基隆3歲童個案回應，一般情況下，高燒39度以上，但不屬於1歲以下小小孩，通常都可在家吃藥觀察，如有上述症狀上的變化，或是警訊徵兆則建議安排就醫，也可撥打119協助。但原PO在PTT發文砲轟，家中3歲、6歲、8歲的小孩都燒到40度，到台大急診PCR確診，他也染疫發高燒，老婆則是中重症住院，但醫師卻認為還能呼吸和走路就是輕症，只給感冒藥水和退燒藥。

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原PO怒批「X你XXXXX的超前部屬（超前部署），2年過去，什麼都沒有」，他打遍了所有專線，包括1999、1922、關懷專線、119、衛生所、區公所，但不是要自行就醫就是等救護車，「全家從隔離到解隔14天，根本就沒接到什麼幫助」，不僅領不到薪水，還要請假在家顧小孩，「小孩都是案例數字」。

▲杜奕瑾抓到疑點。（圖／資料照）

不過文章曝光後，杜奕瑾發現對方今年1月才發文詢問，「過年要去女友家玩，什麼時候該出發？才不會卡在路上」，結果僅過了4個月，對方不只已婚還有3個孩子了，表示「我知道把協同行為分析方法開源開放，可能讓很多人很痛，但你這帳號越是出征就越證明網軍打網軍議題。加害者偽裝受害者」。

面對杜奕瑾質疑，原PO則澄清，該篇文章確實是陳述家人確診遭遇到的狀況，「也要被出征嗎？」至於年初的發文，只是「沒事在八卦版發廢文」、「真是對不起那些我幻想中的妹仔跟女業務」。