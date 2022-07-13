「5大露營體驗清單」山林美景排第一！　網曝就是要火鍋加烤肉

▲暑假來臨，好友相約登山出遊。（示意圖／取自PAKUTASO）

實習記者徐芷儀／綜合報導

暑假是許多人選擇出遊的好時機，假期剛剛開始，許多人想趁這個時間出國遊玩，卻發現出國的計畫還需要等到9月份才有機會實現，為了讓和好友閒聊、小酌、放鬆，「露營」這個選項引發熱議。

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近1年內「露營」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大露營體驗網路聲量排行，以及5大露營必備清單有哪些。

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▲網友熱議5大露營體驗網路聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

觀察網友熱議的露營體驗，發現第一名為遠離都市塵囂的「山林美景」，也是露營行程中印象最深刻的體驗。有網友分享「上次到南投露營，和朋友早起在山上看日出，真的好美」，長期生活在都市中，習慣忙碌的生活後，鮮少能在一片綠意的森林中悠閒的享受寧靜的山林美景。許多心有戚戚焉的民眾紛紛留言，「對！都市待久了，偶爾到山裡扎營，真的會有很平靜的感覺」。

除此之外，「煮飯野炊」也是露營期間不可或缺的一環，必須自食其力料理一切餐食，讓不少平常沒下廚的網友躍躍欲試，也常見露營新手上網請益食材的準備須知，分享許多心得，「出去露營最期待晚上烤肉，跟朋友一起準備食材那些，很好玩」、「露營就是要煮火鍋！大家圍著邊吃邊聊天，很溫馨」。

▲網友熱議5大露營必備清單網路聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

遠離都會夜生活的夜晚，許多人都會選擇以打「桌遊」、看「星空戲院」或與好友「喝酒聊天」等行程打發時間，有網友分享「上次露營帶投影機看電影，真的很特別體驗，大人小孩都喜歡」。

值得一提的是，清單裡必備的攜帶小物以「照明設備」最受民眾熱議。因部分營區會於深夜熄燈，因此有網友特別提醒「手電筒要記得帶著」。除此之外，部分營區也不提供桌椅及餐具，所以「桌椅」、「餐具」等小物也為露營必備物品。

就有網友分享，「有些營區不會提供桌椅，大家還是記得問一下，不然隨身攜帶露營椅其實也可以」、「露營椅真的方便啦，又很好收納，滿推薦購入」、「碗盤超容易忘記帶，到了才發現沒帶真的不知道怎麼辦」，出發前還需特別留意器材是否齊全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。