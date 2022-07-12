暑假遊客湧入屏東墾丁、台東交通壅塞　驚動警政署長黃明昭南下

▲警政署長黃明昭(前排右一)南下屏東了解交通狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

由於暑假旅遊旺季到來，行駛台1線前往墾丁及台東旅遊人潮湧現大批遊客，龐大車流導致屏鵝公路出現壅塞情形，為加強疏導假日車流，警政署長黃明昭今(12)日特別南下前往台1線易壅塞路段聽取簡報，並邀請高雄市交通局黃榮輝副局長及臺東縣警察局葉超鴻長至台1線枋山段現地會勘，並提出6點交通疏導改善裁示，期望在各相關單位全力協助共同合作下，本週假日能有效疏導車流，讓民眾能開心出遊，平安順暢返家。

黃明昭署長6點裁示:

一、台1線規劃交通疏導崗，請屏東縣政府警察局全力疏導，其中易壅塞重要路口，需由資深員警指揮疏導，以便機動應處各種交通狀況。

二、台1線施工路段與公路總局第三工程處隨時協調聯繫，施工路段於暑假假日期間應恢復雙向4車道通行，以利車流疏解。

三、暑假每星期六、日，應啟動調撥車道，以增加疏導量能。

四、啟動台1線與台9線車輛截流措施，避免車流大量湧入台1線，以提高疏導效能。

五、假日每小時定點發布新聞，並請三工處於台26線與臺1線北上CMS提供民眾道路壅塞即時訊息及壅塞時段，讓民眾妥善規劃行程。

六、每週四、五透過媒體，提前宣導用路人多收聽警廣及使用相關交通路況APP，以即時掌握交通路況，避開壅塞路段。