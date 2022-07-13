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社會 社會焦點 保障人權

快訊／最新32名高階警官出爐　陳永利任副署長、李西河掌刑事局

▲陳永利接任警政署副署長、李西河接認刑事局長。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保安警察第三總隊總隊長李西河陞任警政署刑事警察局局長。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署13日下午發布警政署副署長、刑事局長、保安警察總隊長等32名三線三星二星以上的的高階警官人事案，其中包括警政署警政委員、直轄市副局長、督察長、縣市警局長等高階警職，統一於18日周一派任辦理交接新舊職務交接。

從前警政署長陳家欽在6月底申請提前退休，警政署人事室統計，光從6月底到7月中旬最少有包含10名以上高階警官退休，名單包含：警政署副署長李永癸、警政署主秘江振茂、警政署警政委員劉章遠、刑事局長黃嘉祿、基隆市警察局長劉耀欽、桃園市警察局長陳國進、新北市警察局副局長陳木樹、溫枝發、桃園市警察局督察長蔡祥春等人，是以本波大幅度高階警官人事調動勢在必行。

▲陳永利接任警政署副署長、李西河接認刑事局長。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署保安警察第一總隊總隊長陳永利陞任警政署副署長。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署今天下午正式發派近2017年後最大一批包含副署長在內三線三星高階警察人事命令，調整幅度高達32名高階警察關。警政署表示因應警察勤、業務需要，經署長黃明昭邀集相關單位人員，共同就高階警職適任人選的品操學能、工作績效及地區調任等職務遷調原則，進行通盤檢討調整遴補，共計調整32人，並統一於18日辦理交接到任。

其中創下台灣警察人事歷史的則是警政署鐵路警察局局長廖美鈴陞任警政署警政委員，成為台灣首位女性榮升三線三星高階警官及首位女性警政委員的紀錄。

本波高階警察人事命令調整如下：（計32員，統一於7月18日星期一辦理交接到任）

1、警政署保安警察第一總隊總隊長陳永利陞任警政署副署長
2、警政署保安警察第三總隊總隊長李西河陞任警政署刑事警察局局長
3、警政署警政委員陳卿南調任警政署主任秘書
4、警政署警政委員陳耀南調任警政署保安警察第一總隊總隊長
5、警政署保安警察第七總隊總隊長李政曉陞任警政署警政委員
6、警政署鐵路警察局局長廖美鈴陞任警政署警政委員
7、警政署保安警察第六總隊總隊長林水順陞任警政署警政委員
8、警政署保安警察第二總隊總隊長廖訓誠陞任警政署警政委員
9、警政署保安警察第五總隊總隊長薛文容陞任警政署警政委員
10、桃園市政府警察局副局長顏旺盛調任警政署保安警察第二總隊總隊長
11、警政署刑事警察局副局長李文章調任警政署保安警察第三總隊總隊長
12、高雄市政府警察局副局長賈樂吉調任警政署保安警察第五總隊總隊長
13、臺中市政府警察局副局長林國清調任警政署保安警察第六總隊總隊長
14、新北市政府警察局副局長黃勢清調任警政署保安警察第七總隊總隊長
15、臺北市政府警察局副局長陳博珍調任警政署鐵路警察局局長
16、臺北市政府警察局主任秘書林樹徽調任臺北市政府警察局副局長
17、新北市政府警察局督察長張國雄調任新北市政府警察局副局長
18、臺南市政府警察局副局長劉崇智調任新北市政府警察局副局長
19、警政署勤務指揮中心主任沈伯陽調任新北市政府警察局副局長
20、桃園市政府警察局主任秘書廖恆裕調任桃園市政府警察局副局長
21、警政署航空警察局副局長林建宏調任桃園市政府警察局副局長
22、臺中市政府警察局主任秘書高建源調任臺中市政府警察局副局長
23、臺南市政府警察局主任秘書吳敬田調任臺南市政府警察局副局長
24、高雄市政府警察局主任秘書李安淳調任臺南市政府警察局副局長
25、高雄市政府警察局督察長葉明潭調任高雄市政府警察局副局長
26、警政署保安警察第三總隊副總隊長邱紹洲調任警政署刑事警察局副局長
27、警政署國際組組長張錦成調任警政署航空警察局副局長
28、警政署人事室主任張淑芳調任臺北市政府警察局主任秘書
29、警政署後勤組副組長張文瑞調任警政署國際組組長
30、警政署刑事警察局警政監侯東輝調任警政署保安警察第三總隊副總隊長
31、警政署警監督察林志盛調任警政署保安警察第三總隊主任秘書
32、警政署保安警察第三總隊主任秘書李建民調任警政署警監督察
 

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