宣示人事權！新署長首波高階警官派令　內政部罕見先曝光

▲警政委員林炎田將接任高雄市警局長。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

前高雄市警察局長黃明昭6月30日升任警政署長，考量年底九合一大選，警界預期7月將有一波包含包含直轄市局長在內的高階警官人事調動，依往例，高階警察官人令皆由警政署人事室發布。但內政部6日傍晚罕見透露第一波高階警察人事派令，證實高雄市警局長將由警政委員林炎田出任，警政署主秘一職則由暫代職務的警政委員陳卿南真除。

至於前警政署長陳家欽退休前極力推薦警政委員廖宗山接任刑事局長人事案，則遭內政部長徐國勇駁回，理由是徐國勇認為廖宗山今年初才從保三總隊長接任警政委員，異動太快，不適合升任刑事局長。

令人議論的是，現任警政署長黃明昭也是2019年1月從基隆市警局長升任警政署警政委員，同時代理刑事局長，並在同年3月真除。若要說警政委員跳升刑事局長的期程，當時黃明昭還遠比廖宗山快得多，內政部的高階警官任用標準不只讓外界霧裡看花，連警界也一頭霧水。

▲內政部6日傍晚公布警政署下一波高階警官派令、警政署僅低調回應作業進行中。（圖／資料畫面）

再者，前警政署長陳家欽退休隔天就接受媒體專訪，認為內政部長介入警察人事。據傳，「部長祝其升官」的警政委員陳耀南在這波高階警察人事異動中並未順利升任航警局長，而是外派接任保一總隊長；現任保一總隊長陳永利則接任警政署副署長。

內政部長徐國勇認為，廖宗山不宜接任刑事局長，刑事局長黃嘉祿原本將於明年1月屆齡退休，但外傳黃嘉祿堅持提前退休，內政部將派任曾任刑事局副局長、現任保三總隊長李西河接任。

由於保五總隊長林水順也將在這波人事異動中調任警政委員，等同保三、保五總隊長警職出缺，預料內政部與警政署將針對空缺做出全盤性規畫調整；雖然外界普遍認為新任警政署長黃明昭上任後，與徐國勇、綠營高層均有合作默契，頗有一掃過去警政署和內政部在高階警察人事針鋒相對的情勢。

循政治慣例，高階警察人事命令向來都是警政署報請內政部核准後，由警政署人事室統一對外發布，但內政部這次選擇自己先行對外透露，展現內政部「絕對掌握」高階警察人事調遷的姿態。對此，警政署晚間僅低調回應，「相關人選在進行安全查核名單內，目前依程序作業中，俟查核單位回復後，儘速對外公布」

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