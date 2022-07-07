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快訊／新任高雄市警察局長出爐　警政署長同學林炎田接掌兵符

▲警政署外觀。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

前高雄市警察局長黃明昭6月30日接任警政署長，考量年底九合一大選，警政署7日稍早發布高階警察人事命令，因黃明昭接任警政署長、高雄市警局長空缺將由現任警政委員林炎田接任。該職缺將訂於7月11日下周一辦理交接。

▲警政署警政委員林炎田7日確定升任高雄市警局長。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署警政委員林炎田7日確定升任高雄市警局長。（圖／記者張君豪翻攝）

即將接任高雄市警局長的林炎田是中央警察大學行政警察學系51期畢業，從1986年投身警界，在台北市服務曾擔任繁重所長、刑事組長、刑事局偵四隊隊長、從2006年起曾任嘉義、台中、桃園刑警大隊長，也擔任過北市萬華分局長、警政署公共關係室主任、2017年起陸續升任苗栗、2018年升任刑事局擔任副局長、之後升任基隆市警局長，2021年8月升任警政委員，內外勤資料相當完整。

加上林炎田與警政署長黃明昭均為警大51期同學，外勤工作表現深受黃明昭信任，加上也曾擔任過高雄市刑大大隊長，熟悉高雄市治安狀況、並且與現任市長陳其邁是舊識、警界普遍肯定林炎田的專業工作能力及柔軟溝通身段、因此獲得警政署及高雄市府首肯出線。

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