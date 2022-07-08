安倍晉三遭襲命危！警政署立即提高維安強度：料敵從寬確保萬全

▲安倍晉三今上午遭槍擊。（圖／路透）

記者黃宥寧／台北報導

日本前首相安倍晉三今(8日)上午，於奈良發表演說時遭槍擊。對此，警政署表示，為強化特勤、警衛勤務維安，已通報全國警察機關，要求各單位應注意各駐台使領館及國際組織安全維護，並列出4點相關作為。警政署強調，絕不容許有暴力犯罪或攻擊他人的行為，警方必依現場違法事證依法究辦，貫徹公權力，以維護國內社會秩序安定。

相關作為說明如下：

一、特種勤務：要求各警察機關加強特種勤務(含禮遇期間之卸任總統、副總統)、行政院長警衛勤務維安工作，確保萬全。



二、安全警衛：針對安全警衛對象（中央政府一級機關院長、副院長、各部會首長、立法委員、直轄市、縣(市)長、議員、特定人士)之公開活動或可能發生、遭遇危害狀況之蒞臨場所，要求所屬提高勤務警覺，強化反應作為，必要時增派警力執行。



三、使領館安全維護：各警察局及保六總隊就轄內有駐臺使領館(機構)及國際組織者，即日起加強安全維護，並與館處保持密切聯繫。



四、各局、總隊對特勤、首長警衛勤務要料敵從寬，制服、便衣交互部署，淨化蒞臨場所、上下車點。

警政署強調，台灣是民主法治的國家，尊重不同意見的表達，惟意見表達均應遵守法律、保持理性，絕不容許有暴力犯罪或攻擊他人的行為，警方必依現場違法事證依法究辦，貫徹公權力，以維護國內社會秩序安定。

▼日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▼槍手山上徹也開槍後隨即遭到現場人員制伏。（圖／翻攝自推特）