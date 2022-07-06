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《跟騷法》上路滿月受理394件　6人遭收押！恐怖情人這手段最多

▲▼ 警政署外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為警政署外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

《跟蹤騷擾防制法》於本年6月1日施行上路，已經超過一個月；警政署統計，從6月1日至6月30日，共受理394件跟蹤騷擾案件，屬於家庭成員或親密關係家庭暴力跟騷案件就達190件，一般關係的性別暴力跟騷案件計有204件，總共開立書面告誡273案，聲請保護令136案，警方依規定通知行為人到案說明，經警方調查有跟蹤騷擾犯罪嫌疑者，均立即核發書面告誡

警政署統計，全台每日平均受理《跟騷法》13件，直轄市以台北市65件最多，新北市62件次之，桃園市39件再次之，台中市38件又再次之；其他非六都縣市以彰化縣18件最多，宜蘭縣、台東縣、新竹市各13件次之；署屬單位受理計有鐵路警察局、航空警察局、保二總隊各1件。

經警政署大數據分析行為態樣，以通訊騷擾230次占所有報案類別的24.8 %最多，警方指出因科技發達，幾乎所有民眾都有使用手機習慣、過通訊網路方式跟蹤騷擾所致。

另外包含盯梢尾隨206次（22.2 %）及監視觀察168次（18.1 %），分居跟騷法違法行為態樣第2、3高，皆屬近身跟蹤騷擾典型態樣。倘涉案人經各地警察局評估再犯風險極高，包含犯嫌有蹤騷擾歷史，警方均會即時報請地檢署婦幼專組主任檢察官，指派婦幼股檢察官指揮加快偵辦腳步；警方統計截至6月30日有6名涉案犯嫌，經檢察官聲請羈押獲准，包含北市、嘉義市、南投縣與宜蘭縣等各1件、台東縣2件涉案人遭收押。

▲▼恐怖情人狂叩騷擾盯梢前女友 檢警聯手 南投跟騷法首例羈押。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲恐怖情人狂叩騷擾盯梢前女友，上圖為南投跟騷法首例羈押案件。（圖／記者高堂堯翻攝）

警政署指出，觸犯跟騷法的涉案人，多半為家庭成員，行為觸犯家暴跟蹤騷擾，例如全國首件宜蘭地檢署羈押張姓男子，就是要求與前妻復合，狂叩240多通手機電話騷擾，甚至瘋狂到住處盯梢，警勸導不聽遭警方以現行犯逮捕，經地檢署聲請羈押獲准。

▲永康分局受理3件跟蹤騷擾案件，1件未提告，2件移送法辦，由派出所員警親自約制告誡行為人，即時制止行為人再為跟騷行為。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

▲跟騷行為示意照。（圖／記者林悅翻攝）

南投縣政府警察局處理男女朋友家暴案件，行為人不但經常尾隨，甚至還到女方住處，想用打火機點燃自製的汽油瓶瘋狂恐嚇，最後遭檢方聲請裁定羈押獲准；此外，台東縣警察局處理一名疑似強迫症男子瘋狂追求被害女，經警方核發書面告誡及聲請保護令後，男子違反保護令繼續跟蹤被害女，檢警拘提隨後向台東地方法院聲押獲准，這也是全國第一件純單戀跟蹤騷擾，導致遭羈押獲准案件。

警政署呼籲民眾，不論是遇到家庭成員、男女朋友施暴跟騷，或是一般關係的單戀狂熱者性別暴力跟騷案件，都請被害人立即向警察機關報案，警方會立即啟動「犯罪調查與即時保護」機制，以遏阻這類跟蹤騷擾者惡行，讓被害人免於恐懼夢魘。

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