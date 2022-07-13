北市7年沒發敬老金有省到嗎？　議員喊：柯文哲是花錢最多的市長

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長柯文哲上任後曾取消的重陽敬老金即將重新發放，面對下午的記者會，將由副市長黃珊珊出席，外傳是因為理念不合拒絕到場。國民黨台北市議員游淑慧表示，如今要進入柯文哲任期的最後一個議會會期，真的要為台北市的長輩跟他求情， 「過去7年柯市府沒有發重陽敬老禮金，但他一樣是台北市史上花錢最多的市長。」

台北市議會13日開議，據了解，台北市政府原訂本週要召開振興記者會，但臨時新增一場重大記者會，所以將振興記者會挪後至下週，而該場重大記者會，便是說明將使用歲計賸餘發放重陽敬老金，市府內部估算，一個人恐怕拿不到1500元。

面對外界傳言沒有出席記者會是因為違背施政理念，柯文哲說，自己有很多的會議要開，不要所有記者會都要市長一個人召開，會「凍未條」。

游淑慧認為，柯文哲不要再消費他們、污名化敬老金，就算沒發重陽敬老今，但他一樣花錢，還是花最多錢在辦各式各樣活動的市長。

游淑慧批評，柯文哲說要振興商圈景氣，不斷用這名義辦活動、亂灑錢，年年得標都是同家公關公司，結果商圈愈辦愈蕭條；說要蓋社宅讓年輕人留在台北，結果花了1千多億，越蓋越多年輕人離開台北，「這些才是要跟柯市帳算的帳」。

游淑慧表示，柯文哲稱自己是還債市長， 結果巧妙作帳，許多大型工程先花沒付款，等下任市長 一上任就要面對數百億的帳單跟欠條，現在一直找台北市的長輩來算帳，實在是看不懂他哪來的勇氣跟自信。

游淑慧狠嗆，如果柯市長這麼厭惡敬老金政策，他應該要列為民眾黨的共同政見，民眾黨在各個縣市都有推派市議員或是縣市首長，要不要列為共同政見？高虹安當選，新竹要取消？賴香玲當選，桃園要取消？